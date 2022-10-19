https://ria.ru/20221019/sochi-1825121274.html

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.10.2022

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:22

2022-10-19T15:22

2022-10-19T15:22

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели предупреждают, если смерч выйдет на сушу, необходимо укрыться в канаве, яме, плотно прижавшись к земле.Как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, из-за возможности образования опасных погодных явлений на курорте мобилизовали силы коммунальных служб.Власти не рекомендуют горожанам и туристам планировать свой отдых у воды на время непогоды.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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