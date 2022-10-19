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В Сочи объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.10.2022
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Туризм
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В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.10.2022
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:22
2022-10-19T15:22
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черное море
погода
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели предупреждают, если смерч выйдет на сушу, необходимо укрыться в канаве, яме, плотно прижавшись к земле.Как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, из-за возможности образования опасных погодных явлений на курорте мобилизовали силы коммунальных служб.Власти не рекомендуют горожанам и туристам планировать свой отдых у воды на время непогоды.
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туризм, сочи, россия, краснодарский край, новости - туризм, черное море, погода, курорт
Туризм, Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Новости - Туризм, Черное море, Погода, Курорт
15:22 19.10.2022
 
В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности смерчей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели предупреждают, если смерч выйдет на сушу, необходимо укрыться в канаве, яме, плотно прижавшись к земле.
Как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, из-за возможности образования опасных погодных явлений на курорте мобилизовали силы коммунальных служб.
Власти не рекомендуют горожанам и туристам планировать свой отдых у воды на время непогоды.
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