https://ria.ru/20221019/sochi-1825121274.html
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.10.2022
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:22
2022-10-19T15:22
2022-10-19T15:22
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели предупреждают, если смерч выйдет на сушу, необходимо укрыться в канаве, яме, плотно прижавшись к земле.Как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, из-за возможности образования опасных погодных явлений на курорте мобилизовали силы коммунальных служб.Власти не рекомендуют горожанам и туристам планировать свой отдых у воды на время непогоды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, россия, краснодарский край, новости - туризм, черное море, погода, курорт
Туризм, Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Новости - Туризм, Черное море, Погода, Курорт
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности смерчей
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до 21 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели предупреждают, если смерч выйдет на сушу, необходимо укрыться в канаве, яме, плотно прижавшись к земле.
Как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, из-за возможности образования опасных погодных явлений на курорте мобилизовали силы коммунальных служб.
Власти не рекомендуют горожанам и туристам планировать свой отдых у воды на время непогоды.