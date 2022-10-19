https://ria.ru/20221019/shtrafy-1825006554.html

Юрист объяснила, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме

Юрист объяснила, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме - РИА Новости, 19.10.2022

Юрист объяснила, за что могут оштрафовать при подготовке дачи к зиме

Готовить свой дачный участок к зиме нужно не только с пользой, но и в соответствии с законом, рассказала агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:15

2022-10-19T02:15

2022-10-19T02:15

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

дача

лариса солдатова

штрафы

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Готовить свой дачный участок к зиме нужно не только с пользой, но и в соответствии с законом, рассказала агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.По словам эксперта, владельцам дач как на своей, так на общей территории категорически запрещается сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. Для этого необходимо воспользоваться специально оборудованными местами.Юрист напомнила, что сжигать сухие ветки и опавшие листья официально разрешено, однако делать это можно в подготовленной яме глубиной не менее 30 см и больше метра в диаметре. Либо в бочке или баке объемом кубический метр. Важно: бочка или яма должны располагаться минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного леса.Ответственность за неисполнение этих правил грозит предупреждением или штрафом для физлиц от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юрлиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221019/dacha-1825005576.html

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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), дача, лариса солдатова, штрафы