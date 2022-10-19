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Школьным порталом Подмосковья пользуются уже 2 миллиона человек
Школьным порталом Подмосковья пользуются уже 2 миллиона человек - РИА Новости, 19.10.2022
Школьным порталом Подмосковья пользуются уже 2 миллиона человек
Более двух миллионов человек уже зарегистрировались на школьном портале Московской области. Ежедневно в приложение заходят около 800 тысяч пользователей,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:46
2022-10-19T16:46
2022-10-19T16:46
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Более двух миллионов человек уже зарегистрировались на школьном портале Московской области. Ежедневно в приложение заходят около 800 тысяч пользователей, сообщил телеканал "360".Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, около миллиона пользователей приложения зарегистрировались в этом году.Приложение предназначено для учителей, школьников и их родителей. Оно систематизирует и делает удобнее процесс обучения. Приложение постоянно дополняется новыми функциями."Из последних нововведений – оценки и домашние задания открыты и доступны без подписки, а также в приложении можно подключить геолокацию ребенка, пуш-уведомления об оценках и рейтинг ребенка по предмету", – рассказала Каклюгина.Пользователи iOS могут скачать приложение в AppStore, а пользователи Android – в Play Market.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Более двух миллионов человек уже зарегистрировались на школьном портале Московской области. Ежедневно в приложение заходят около 800 тысяч пользователей, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, около миллиона пользователей приложения зарегистрировались в этом году.
Приложение предназначено для учителей, школьников и их родителей. Оно систематизирует и делает удобнее процесс обучения. Приложение постоянно дополняется новыми функциями.
"Из последних нововведений – оценки и домашние задания открыты и доступны без подписки, а также в приложении можно подключить геолокацию ребенка, пуш-уведомления об оценках и рейтинг ребенка по предмету", – рассказала Каклюгина.
Пользователи iOS могут скачать приложение в AppStore, а пользователи Android – в Play Market.