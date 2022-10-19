https://ria.ru/20221019/shkolniki-1825160135.html

Школьным порталом Подмосковья пользуются уже 2 миллиона человек

Школьным порталом Подмосковья пользуются уже 2 миллиона человек - РИА Новости, 19.10.2022

Школьным порталом Подмосковья пользуются уже 2 миллиона человек

Более двух миллионов человек уже зарегистрировались на школьном портале Московской области. Ежедневно в приложение заходят около 800 тысяч пользователей,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:46

2022-10-19T16:46

2022-10-19T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Более двух миллионов человек уже зарегистрировались на школьном портале Московской области. Ежедневно в приложение заходят около 800 тысяч пользователей, сообщил телеканал "360".Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, около миллиона пользователей приложения зарегистрировались в этом году.Приложение предназначено для учителей, школьников и их родителей. Оно систематизирует и делает удобнее процесс обучения. Приложение постоянно дополняется новыми функциями."Из последних нововведений – оценки и домашние задания открыты и доступны без подписки, а также в приложении можно подключить геолокацию ребенка, пуш-уведомления об оценках и рейтинг ребенка по предмету", – рассказала Каклюгина.Пользователи iOS могут скачать приложение в AppStore, а пользователи Android – в Play Market.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)