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Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех - РИА Новости, 19.10.2022
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Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех - РИА Новости, 19.10.2022
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех
Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех, власти просят жителей временно покинуть опасную... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:02
2022-10-19T13:02
шебекино
украина
белгородская область
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех, власти просят жителей временно покинуть опасную территорию, сообщил региональный оперштаб."По пострадавшим мирным гражданам - три человека. Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что разрушено несколько домов на окраине города, которые принадлежат детям-сиротам."Просим людей, проживающих в районе, подвергшемуся обстрелу, временно покинуть территорию", - добавляет ведомство.Белгородская область и ранее неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.
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шебекино, украина, белгородская область, россия, происшествия
Шебекино, Украина, Белгородская область, Россия, Происшествия
13:02 19.10.2022
 
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех

В белгородском Шебекино выросло до трех число пострадавших при обстреле со стороны Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех, власти просят жителей временно покинуть опасную территорию, сообщил региональный оперштаб.
"По пострадавшим мирным гражданам - три человека. Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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12:59Специальная военная операция на Украине
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Уточняется, что разрушено несколько домов на окраине города, которые принадлежат детям-сиротам.
"Просим людей, проживающих в районе, подвергшемуся обстрелу, временно покинуть территорию", - добавляет ведомство.
Белгородская область и ранее неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.
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