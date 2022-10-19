https://ria.ru/20221019/shebekino-1825086752.html

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех - РИА Новости, 19.10.2022

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино выросло до трех

Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех, власти просят жителей временно покинуть опасную... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:02

2022-10-19T13:02

2022-10-19T13:02

шебекино

украина

белгородская область

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех, власти просят жителей временно покинуть опасную территорию, сообщил региональный оперштаб."По пострадавшим мирным гражданам - три человека. Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что разрушено несколько домов на окраине города, которые принадлежат детям-сиротам."Просим людей, проживающих в районе, подвергшемуся обстрелу, временно покинуть территорию", - добавляет ведомство.Белгородская область и ранее неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086048.html

шебекино

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шебекино, украина, белгородская область, россия, происшествия