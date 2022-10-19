https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825171018.html

У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник

У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 19.10.2022

У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник

Евросоюз ввел уже столько санкций против России, что его возможности для принятия новых мер "очень ограничены", заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:18

2022-10-19T17:18

2022-10-19T17:18

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Евросоюз ввел уже столько санкций против России, что его возможности для принятия новых мер "очень ограничены", заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Иногда следует дождаться эффекта уже принятых санкций, который наступает в настоящее время. Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, что пространство (для новых ограничений – ред.) очень ограничено, такова реальность", - сообщил он.Источник добавил, что в ЕС считают наиболее важным "их реализацию, предотвращение обхода, ожидаем присоединение (к санкциям третьих стран - ред). Это (присоединение третьих стран – ред.) иногда важнее, чем новые санкции", - сказал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html

https://ria.ru/20221019/budapesht-1825082459.html

россия

брюссель

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель