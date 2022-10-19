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У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 19.10.2022
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У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник
У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 19.10.2022
У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник
Евросоюз ввел уже столько санкций против России, что его возможности для принятия новых мер "очень ограничены", заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:18
2022-10-19T17:18
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Евросоюз ввел уже столько санкций против России, что его возможности для принятия новых мер "очень ограничены", заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Иногда следует дождаться эффекта уже принятых санкций, который наступает в настоящее время. Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, что пространство (для новых ограничений – ред.) очень ограничено, такова реальность", - сообщил он.Источник добавил, что в ЕС считают наиболее важным "их реализацию, предотвращение обхода, ожидаем присоединение (к санкциям третьих стран - ред). Это (присоединение третьих стран – ред.) иногда важнее, чем новые санкции", - сказал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель
17:18 19.10.2022
 
У ЕС мало возможностей для новых санкций против России, сообщил источник

Источник сообщил, что у ЕС очень ограничены возможности для принятия новых санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Евросоюз ввел уже столько санкций против России, что его возможности для принятия новых мер "очень ограничены", заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Иногда следует дождаться эффекта уже принятых санкций, который наступает в настоящее время. Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, что пространство (для новых ограничений – ред.) очень ограничено, такова реальность", - сообщил он.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
16:40
В США раскрыли, почему санкции против России провалились
Источник добавил, что в ЕС считают наиболее важным "их реализацию, предотвращение обхода, ожидаем присоединение (к санкциям третьих стран - ред). Это (присоединение третьих стран – ред.) иногда важнее, чем новые санкции", - сказал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Плакат Брюссельские санкции разрушают нас в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
12:45
В Будапеште появились плакаты с бомбами, подписанными "санкции"
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБрюссель
 
 
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