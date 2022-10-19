https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html

В США раскрыли, почему санкции против России провалились

В США раскрыли, почему санкции против России провалились - РИА Новости, 19.10.2022

В США раскрыли, почему санкции против России провалились

Антироссийские санкции не только не смогли надавить на Кремль, но и привели к серьезному кризису в западных странах, считает обозреватель The National Interest... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:40

2022-10-19T16:40

2022-10-19T18:15

в мире

санкции в отношении россии

цены на нефть

владимир путин

александр новак

россия

москва

китай

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Антироссийские санкции не только не смогли надавить на Кремль, но и привели к серьезному кризису в западных странах, считает обозреватель The National Interest Ахмед С. Чима."Санкции, введенные западными странами против России, не повлияют на исход конфликта на Украине", — полагает журналист.По его мнению, первой причиной провала антироссийских мер стала поддержка Москвы со стороны других стран, включая Индию и Китай, которые не присоединились к ограничениям."У России гораздо больше рычагов влияния, и половина стран G20 решила поставить свои экономические интересы на первое место", — отметил он.В качестве второй причины обозреватель назвал уязвимость Европы и ее зависимость от российских энергоносителей, так как решения по снижению поставок в первую очередь ударили по экономике стран ЕС."Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики не могут", — пояснил колумнист.Третья причина — значительная роль России на продовольственном рынке. Рост цен захлестнул бедные страны, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести к социальным беспорядкам и потрясениям, а неизбежным результатом станут голод, болезни и новые волны беженцев, мигрирующих в Европу, считает автор. Этими угрозами журналист объясняет желание многих стран игнорировать санкции и закупать продовольствие и товары напрямую у России."Одним из непредвиденных последствий введения санкций без тщательного предварительного анализа может стать долгосрочный упадок экономического лидерства США", — подчеркивается в статье.В качестве примеров снижения американского влияния приводится работа Китая и России над созданием платежной системы, которая может стать альтернативой платежной системе SWIFT, и индийско-российская торговля, которая теперь ведется не в долларах США, а в их национальных валютах.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20221019/budapesht-1825082459.html

https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825031437.html

https://ria.ru/20221019/ssha-1825011722.html

россия

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китай

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в мире, санкции в отношении россии, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, москва, китай, большая двадцатка, евросоюз