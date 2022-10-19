16:40 19.10.2022 (обновлено: 18:15 19.10.2022)
В США раскрыли, почему санкции против России провалились
Обозреватель NI Чима назвал три причины провала антироссийских санкций
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Антироссийские санкции не только не смогли надавить на Кремль, но и привели к серьезному кризису в западных странах, считает обозреватель The National Interest Ахмед С. Чима.
"Санкции, введенные западными странами против России, не повлияют на исход конфликта на Украине", — полагает журналист.
"У России гораздо больше рычагов влияния, и половина стран G20 решила поставить свои экономические интересы на первое место", — отметил он.
"Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики не могут", — пояснил колумнист.
Третья причина — значительная роль России на продовольственном рынке. Рост цен захлестнул бедные страны, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести к социальным беспорядкам и потрясениям, а неизбежным результатом станут голод, болезни и новые волны беженцев, мигрирующих в Европу, считает автор. Этими угрозами журналист объясняет желание многих стран игнорировать санкции и закупать продовольствие и товары напрямую у России.
"Одним из непредвиденных последствий введения санкций без тщательного предварительного анализа может стать долгосрочный упадок экономического лидерства США", — подчеркивается в статье.
В качестве примеров снижения американского влияния приводится работа Китая и России над созданием платежной системы, которая может стать альтернативой платежной системе SWIFT, и индийско-российская торговля, которая теперь ведется не в долларах США, а в их национальных валютах.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.