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В США раскрыли, почему санкции против России провалились - РИА Новости, 19.10.2022
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В США раскрыли, почему санкции против России провалились
В США раскрыли, почему санкции против России провалились - РИА Новости, 19.10.2022
В США раскрыли, почему санкции против России провалились
Антироссийские санкции не только не смогли надавить на Кремль, но и привели к серьезному кризису в западных странах, считает обозреватель The National Interest... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:40
2022-10-19T18:15
в мире
санкции в отношении россии
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
москва
китай
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Антироссийские санкции не только не смогли надавить на Кремль, но и привели к серьезному кризису в западных странах, считает обозреватель The National Interest Ахмед С. Чима."Санкции, введенные западными странами против России, не повлияют на исход конфликта на Украине", — полагает журналист.По его мнению, первой причиной провала антироссийских мер стала поддержка Москвы со стороны других стран, включая Индию и Китай, которые не присоединились к ограничениям."У России гораздо больше рычагов влияния, и половина стран G20 решила поставить свои экономические интересы на первое место", — отметил он.В качестве второй причины обозреватель назвал уязвимость Европы и ее зависимость от российских энергоносителей, так как решения по снижению поставок в первую очередь ударили по экономике стран ЕС."Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики не могут", — пояснил колумнист.Третья причина — значительная роль России на продовольственном рынке. Рост цен захлестнул бедные страны, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести к социальным беспорядкам и потрясениям, а неизбежным результатом станут голод, болезни и новые волны беженцев, мигрирующих в Европу, считает автор. Этими угрозами журналист объясняет желание многих стран игнорировать санкции и закупать продовольствие и товары напрямую у России."Одним из непредвиденных последствий введения санкций без тщательного предварительного анализа может стать долгосрочный упадок экономического лидерства США", — подчеркивается в статье.В качестве примеров снижения американского влияния приводится работа Китая и России над созданием платежной системы, которая может стать альтернативой платежной системе SWIFT, и индийско-российская торговля, которая теперь ведется не в долларах США, а в их национальных валютах.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.
https://ria.ru/20221019/budapesht-1825082459.html
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в мире, санкции в отношении россии, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, москва, китай, большая двадцатка, евросоюз
В мире, Санкции в отношении России, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Москва, Китай, Большая двадцатка, Евросоюз
16:40 19.10.2022 (обновлено: 18:15 19.10.2022)
 
В США раскрыли, почему санкции против России провалились

Обозреватель NI Чима назвал три причины провала антироссийских санкций

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Антироссийские санкции не только не смогли надавить на Кремль, но и привели к серьезному кризису в западных странах, считает обозреватель The National Interest Ахмед С. Чима.
"Санкции, введенные западными странами против России, не повлияют на исход конфликта на Украине", — полагает журналист.
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По его мнению, первой причиной провала антироссийских мер стала поддержка Москвы со стороны других стран, включая Индию и Китай, которые не присоединились к ограничениям.
"У России гораздо больше рычагов влияния, и половина стран G20 решила поставить свои экономические интересы на первое место", — отметил он.
В качестве второй причины обозреватель назвал уязвимость Европы и ее зависимость от российских энергоносителей, так как решения по снижению поставок в первую очередь ударили по экономике стран ЕС.
"Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики не могут", — пояснил колумнист.
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Третья причина — значительная роль России на продовольственном рынке. Рост цен захлестнул бедные страны, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Это может привести к социальным беспорядкам и потрясениям, а неизбежным результатом станут голод, болезни и новые волны беженцев, мигрирующих в Европу, считает автор. Этими угрозами журналист объясняет желание многих стран игнорировать санкции и закупать продовольствие и товары напрямую у России.
"Одним из непредвиденных последствий введения санкций без тщательного предварительного анализа может стать долгосрочный упадок экономического лидерства США", — подчеркивается в статье.
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В качестве примеров снижения американского влияния приводится работа Китая и России над созданием платежной системы, которая может стать альтернативой платежной системе SWIFT, и индийско-российская торговля, которая теперь ведется не в долларах США, а в их национальных валютах.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.
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