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Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
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Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ
Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ
ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разрабатывающую беспилотники компанию Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь РФ,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:16
2022-10-19T13:16
в мире
россия
иран
евросоюз
беспилотники
бпла
санкции
оружие
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разрабатывающую беспилотники компанию Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщала, что ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, при этом дипломаты надеются согласовать его уже в среду или как минимум к пятнице. По данным издания, речь может идти о пяти физлицах и трех юрлицах.РФ и Иран ранее не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве."Речь идет о Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку (ударных беспилотников) Shahed ... и трех высокопоставленных генералов, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и сотрудничестве с РФ", - приводит агентство слова источника.Как отмечает Блумберг со ссылкой на чиновников, ЕС хочет, чтобы санкции были официально приняты уже к понедельнику. Однако, по словам одного дипломата, Чехия, которая председательствует в блоке, рассчитывает на более быстрые действия.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825061980.html
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в мире, россия, иран, евросоюз, беспилотники, бпла, санкции, оружие
В мире, Россия, Иран, Евросоюз, Беспилотники, БПЛА, Санкции, Оружие
13:16 19.10.2022
 
Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разработчика БПЛА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разрабатывающую беспилотники компанию Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщала, что ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, при этом дипломаты надеются согласовать его уже в среду или как минимум к пятнице. По данным издания, речь может идти о пяти физлицах и трех юрлицах.
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Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА
РФ и Иран ранее не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве.
"Речь идет о Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку (ударных беспилотников) Shahed ... и трех высокопоставленных генералов, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и сотрудничестве с РФ", - приводит агентство слова источника.
Как отмечает Блумберг со ссылкой на чиновников, ЕС хочет, чтобы санкции были официально приняты уже к понедельнику. Однако, по словам одного дипломата, Чехия, которая председательствует в блоке, рассчитывает на более быстрые действия.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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