Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разработчика БПЛА
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разрабатывающую беспилотники компанию Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщала, что ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, при этом дипломаты надеются согласовать его уже в среду или как минимум к пятнице. По данным издания, речь может идти о пяти физлицах и трех юрлицах.
РФ и Иран ранее не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве.
"Речь идет о Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку (ударных беспилотников) Shahed ... и трех высокопоставленных генералов, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и сотрудничестве с РФ", - приводит агентство слова источника.
Как отмечает Блумберг со ссылкой на чиновников, ЕС хочет, чтобы санкции были официально приняты уже к понедельнику. Однако, по словам одного дипломата, Чехия, которая председательствует в блоке, рассчитывает на более быстрые действия.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.