https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825090539.html

Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ

Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022

Евросоюз хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА, пишут СМИ

ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разрабатывающую беспилотники компанию Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь РФ,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:16

2022-10-19T13:16

2022-10-19T13:16

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против трех иранских генералов и разрабатывающую беспилотники компанию Shahed Aviation Industries за якобы оказываемую помощь РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщала, что ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, при этом дипломаты надеются согласовать его уже в среду или как минимум к пятнице. По данным издания, речь может идти о пяти физлицах и трех юрлицах.РФ и Иран ранее не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве."Речь идет о Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку (ударных беспилотников) Shahed ... и трех высокопоставленных генералов, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и сотрудничестве с РФ", - приводит агентство слова источника.Как отмечает Блумберг со ссылкой на чиновников, ЕС хочет, чтобы санкции были официально приняты уже к понедельнику. Однако, по словам одного дипломата, Чехия, которая председательствует в блоке, рассчитывает на более быстрые действия.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825061980.html

https://ria.ru/20221018/bpla-1825004947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, иран, евросоюз, беспилотники, бпла, санкции, оружие