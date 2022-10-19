https://ria.ru/20221019/saakashvili-1825085472.html

В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили

В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили - РИА Новости, 19.10.2022

В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюцию, в которой бывший президент Михаил Саакашвили... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:56

2022-10-19T12:56

2022-10-19T15:53

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

парламентская ассамблея совета европы

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюцию, в которой бывший президент Михаил Саакашвили упомянут политическим заключенным, прямой атакой на грузинское государство.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ранее одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". Также в документе говорилось о политзаключенных, являющихся врагами президента России, среди них числится Саакашвили. В резолюции, в которой экс-президент Грузии назван политзаключенным, говорится о необходимости его освобождения.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20220817/saakashvili-1810166602.html

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Ольга Фомченкова

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, парламентская ассамблея совета европы, парламент грузии