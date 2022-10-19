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В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили - РИА Новости, 19.10.2022
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В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили
В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили - РИА Новости, 19.10.2022
В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюцию, в которой бывший президент Михаил Саакашвили... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:56
2022-10-19T15:53
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
парламентская ассамблея совета европы
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюцию, в которой бывший президент Михаил Саакашвили упомянут политическим заключенным, прямой атакой на грузинское государство.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ранее одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". Также в документе говорилось о политзаключенных, являющихся врагами президента России, среди них числится Саакашвили. В резолюции, в которой экс-президент Грузии назван политзаключенным, говорится о необходимости его освобождения.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, парламентская ассамблея совета европы, парламент грузии
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламент Грузии
12:56 19.10.2022 (обновлено: 15:53 19.10.2022)
 
В Грузии отреагировали на резолюцию ПАСЕ, требующую освободить Саакашвили

Спикер парламента Папуашвили назвал требование ПАСЕ освободить Саакашвили атакой на Грузию

© AP Photo / Czarek SokolowskiЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюцию, в которой бывший президент Михаил Саакашвили упомянут политическим заключенным, прямой атакой на грузинское государство.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ранее одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". Также в документе говорилось о политзаключенных, являющихся врагами президента России, среди них числится Саакашвили. В резолюции, в которой экс-президент Грузии назван политзаключенным, говорится о необходимости его освобождения.
"Это прямое нападение на грузинское государство… Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем", — сказал Папуашвили в парламенте.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 11:23
Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПарламент Грузии
 
 
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