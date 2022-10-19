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Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой - РИА Новости, 19.10.2022
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Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой
Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой - РИА Новости, 19.10.2022
Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой
В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:06
2022-10-19T17:15
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
происшествия
василий голубев
ростовская область
россия
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится, сообщил губернатор региона Василий Голубев."В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация... Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", - написал он в Telegram. Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ в Ростовской области, как и в ряде других регионов страны, вводится средний уровень реагирования."Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, ростовская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Происшествия, Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:06 19.10.2022 (обновлено: 17:15 19.10.2022)
 
Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой

Ростовская область не вводила ограничений на передвижение в регионе и за его пределы

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация... Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", - написал он в Telegram. Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ в Ростовской области, как и в ряде других регионов страны, вводится средний уровень реагирования.
"Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства", - отметил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуПроисшествияВасилий ГолубевРостовская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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