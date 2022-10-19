https://ria.ru/20221019/rostov-na-donu-1825167406.html

Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой

Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой - РИА Новости, 19.10.2022

Ростовский губернатор назвал ситуацию в регионе контролируемой

В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:06

2022-10-19T17:06

2022-10-19T17:15

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

происшествия

василий голубев

ростовская область

россия

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, запрет на передвижение в регионе и за его пределы не вводится, сообщил губернатор региона Василий Голубев."В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация... Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", - написал он в Telegram. Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ в Ростовской области, как и в ряде других регионов страны, вводится средний уровень реагирования."Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, ростовская область, россия, ситуация в днр и лнр