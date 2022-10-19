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Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом - РИА Новости, 19.10.2022
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Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом - РИА Новости, 19.10.2022
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом
Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:52
2022-10-19T16:16
россия
безопасность
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Выработаны дополнительные меры по защите наших соотечественников за рубежом, попавших в затруднительное положение в результате ярой русофобской политики недружественных государств", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.
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россия, безопасность, николай патрушев, санкции в отношении россии
Россия, Безопасность, Николай Патрушев, Санкции в отношении России
15:52 19.10.2022 (обновлено: 16:16 19.10.2022)
 
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом

Патрушев объявил о выработке дополнительных мер по защите россиян за рубежом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
"Выработаны дополнительные меры по защите наших соотечественников за рубежом, попавших в затруднительное положение в результате ярой русофобской политики недружественных государств", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.
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РоссияБезопасностьНиколай ПатрушевСанкции в отношении России
 
 
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