https://ria.ru/20221019/rossiya-1825135109.html

Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом

Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом - РИА Новости, 19.10.2022

Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом

Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:52

2022-10-19T15:52

2022-10-19T16:16

россия

безопасность

николай патрушев

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/62/1555986259_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_21f1e595a8bdb303815fd27952584daf.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Выработаны дополнительные меры по защите наших соотечественников за рубежом, попавших в затруднительное положение в результате ярой русофобской политики недружественных государств", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, николай патрушев, санкции в отношении россии