https://ria.ru/20221019/rossiya-1825135109.html
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом - РИА Новости, 19.10.2022
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом
Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:52
2022-10-19T15:52
2022-10-19T16:16
россия
безопасность
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ выработал дополнительные меры защиты соотечественников за рубежом, в том числе в недружественных странах, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Выработаны дополнительные меры по защите наших соотечественников за рубежом, попавших в затруднительное положение в результате ярой русофобской политики недружественных государств", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, николай патрушев, санкции в отношении россии
Россия, Безопасность, Николай Патрушев, Санкции в отношении России
15:52 19.10.2022 (обновлено: 16:16 19.10.2022)
Совбез выработал дополнительные меры по защите россиян за рубежом
Патрушев объявил о выработке дополнительных мер по защите россиян за рубежом