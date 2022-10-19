https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ

Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ - РИА Новости, 19.10.2022

Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ

В соответствии с федеральным конституционным законом РФ "О военном положении" (2002) под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:37

2022-10-19T15:37

2022-10-19T18:01

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введение военного положения на новых территориях россии

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В соответствии с федеральным конституционным законом РФ "О военном положении" (2002) под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ президентом РФ в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии. Целью введения военного положения является создание условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права агрессией против России признается применение вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН.Независимо от объявления иностранным государством (группой государств) войны Российской Федерации актами агрессии против Российской Федерации признаются:Актами агрессии против Российской Федерации могут признаваться также другие акты применения вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН.Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, выполняющие задачи в области обороны, применяются для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации в данной области.Общая или частичная мобилизация, если она не была объявлена ранее, при введении военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях объявляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.Военное положение на территории России или в отдельных ее местностях вводится указом президента Российской Федерации. Президент РФ незамедлительно сообщает о введении военного положения Совету Федерации РФ и Государственной Думе РФ.В указе президента Российской Федерации о введении военного положения должны быть определены: обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения; дата и время, с которых начинает действовать военное положение; границы территории, на которой вводится военное положение.Указ президента РФ о введении военного положения подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию.Вопрос об утверждении указа президента России о введении военного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации в течение 48 часов с момента получения этого указа.Указ о введении военного положения, не утвержденный Советом Федерации, прекращает действие со следующего дня после дня принятия такого решения.Обеспечение режима военного положения осуществляется органами государственной власти и органами военного управления путем применения специальных мер. Органы местного самоуправления оказывают содействие органам государственной власти и органам военного управления в обеспечении режима военного положения.На территории, на которой введено военное положение, применяются следующие меры:На территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся.В период действия военного положения федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, временно изменены форма собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено.Для обеспечения режима военного положения могут быть привлечены Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы.На территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, ведется территориальная оборона.Военное положение, введенное на территории России или в отдельных ее местностях отменяется указом президента Российской Федерации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, о чем население Российской Федерации или соответствующих ее отдельных местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения.В случае введения военного положения на территории России или в отдельных ее местностях президент РФ во исполнение международных обязательств Российской Федерации принимает меры по уведомлению генерального секретаря ООН (а через него государств - участников ООН) и информированию генерального секретаря Совета Европы об отступлении Российской Федерации от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. Президент России также информирует генсеков ООН и Совета Европы о дате, с которой Российская Федерация прекращает указанное выше отступление в связи с отменой (прекращением действия) военного положения.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, введение военного положения на новых территориях россии