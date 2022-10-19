https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html
Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства
Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства - РИА Новости, 19.10.2022
Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства
Взаимодействие, в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора обсудила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:43
2022-10-19T15:43
2022-10-19T16:02
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
аргентина
светлана радионова
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Взаимодействие, в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора обсудила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России Светлана Радионова с послом Аргентины в РФ Эдуардо Антолнио Зуайном, сообщает пресс-служба российского ведомства."Мы встретились и обсудили взаимодействие. И в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора. Важно, чтобы дети показали свой взгляд на тему экологии и сохранения окружающей среды. Рассказали, какие, по их мнению, усилия должны предпринимать взрослые, чтобы сохранить природу. Приглашаем детей из Аргентины принять участие в нашей премии "Экология – дело каждого", – сказала на встрече с дипломатом Радионова.Она также сообщила, что в этом году на премию поступило свыше одной тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.В премии могли участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайт www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.В свою очередь посол Аргентины отметил, что рад взаимному сотрудничеству.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/baykal-1819727126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, аргентина, светлана радионова
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Аргентина, Светлана Радионова
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Взаимодействие, в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора обсудила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России Светлана Радионова с послом Аргентины в РФ Эдуардо Антолнио Зуайном, сообщает пресс-служба российского ведомства.
"Мы встретились и обсудили взаимодействие. И в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора. Важно, чтобы дети показали свой взгляд на тему экологии и сохранения окружающей среды. Рассказали, какие, по их мнению, усилия должны предпринимать взрослые, чтобы сохранить природу. Приглашаем детей из Аргентины принять участие в нашей премии "Экология – дело каждого", – сказала на встрече с дипломатом Радионова.
Она также сообщила, что в этом году на премию поступило свыше одной тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
В премии могли участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайт www.экологияделокаждого.рф
в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".
Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
В свою очередь посол Аргентины отметил, что рад взаимному сотрудничеству.
"Ваша премия очень нужная и интересная инициатива. Дело сохранения окружающей среды очень важна. Детям Аргентины тоже будет интересно узнать больше о России. Дети Аргентины обязательно примут участие в премии Росприроднадзора", – сказал дипломат, слова которого цитирует пресс-служба Росприроднадзора.