https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html

Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства

Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства - РИА Новости, 19.10.2022

Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства

Взаимодействие, в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора обсудила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:43

2022-10-19T15:43

2022-10-19T16:02

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

аргентина

светлана радионова

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Взаимодействие, в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора обсудила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России Светлана Радионова с послом Аргентины в РФ Эдуардо Антолнио Зуайном, сообщает пресс-служба российского ведомства."Мы встретились и обсудили взаимодействие. И в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора. Важно, чтобы дети показали свой взгляд на тему экологии и сохранения окружающей среды. Рассказали, какие, по их мнению, усилия должны предпринимать взрослые, чтобы сохранить природу. Приглашаем детей из Аргентины принять участие в нашей премии "Экология – дело каждого", – сказала на встрече с дипломатом Радионова.Она также сообщила, что в этом году на премию поступило свыше одной тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.В премии могли участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайт www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.В свою очередь посол Аргентины отметил, что рад взаимному сотрудничеству.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/baykal-1819727126.html

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аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, аргентина, светлана радионова