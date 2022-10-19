https://ria.ru/20221019/rosnano-1825018094.html

СМИ: в правительстве обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

СМИ: в правительстве обсуждают возможность ликвидации "Роснано" - РИА Новости, 19.10.2022

СМИ: в правительстве обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

В правительстве обсуждают перспективу ликвидации "Роснано", пишут "Ведомости", ссылаясь на слова трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T06:41

2022-10-19T06:41

2022-10-19T06:41

анатолий чубайс

антон силуанов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

курчатовский институт

роснано

россия

украина

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В правительстве обсуждают перспективу ликвидации "Роснано", пишут "Ведомости", ссылаясь на слова трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании.Источники газеты указали на фактическую утрату госкомпанией возможности самостоятельно обслуживать свои обязательства после введения антироссийских санкций, которые привели к финансовым проблемам института развития.Издание утверждает, что таким образом министр финансов Антон Силуанов описал ситуацию с будущим госкомпании президенту России Владимиру Путину.В статье говорится, что стратегия ликвидации, обсуждаемая в правительстве, предполагает более интенсивную реализацию активов и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", требуемых для технологического развития страны. Предположительно, имущество передадут в другие профильные государственные корпорации.Газета добавила, что "Роснано" имеет шансы продолжить "политику расчистки баланса" при сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. При этом решение о судьбе госкомпании еще не принято, поскольку оно зависит от мнения Владимира Путина.В Минфине подтвердили работу в рамках обновленного совета директоров по изучению финансового состояния "Роснано". В ведомстве пообещали выполнить в полном объеме все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями."Хотели ободрать их, как липку"Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.По его словам, с одной стороны в госкомпании находились ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой — "инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах", и надо было соединить обе эти стороны.Глава Курчатовского института подчеркнул, что "инноваторы" от "Роснано" хотели получить от ученых большую долю денег, "ободрать их, как липку".Чубайс после ухода из "Роснано"Акционерное общество "Роснано" создали создано в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие со специальной военной операцией на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию. Он отметил, что в Кремле не следят за судьбой Чубайса, если у правоохранителей есть вопросы в его отношении, нужно обращаться к ним.В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.Летом появились сообщения, что Чубайс попал в реанимацию с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Песков назвал печальными новостями сообщения о его госпитализации в одну из европейских клиник и отметил, что бывший топ-менеджер не обращался за помощью к российским властям. Позже итальянские СМИ сообщили о его выписке из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния.

https://realty.ria.ru/20220926/stroitelstvo-1819475421.html

https://realty.ria.ru/20221010/rasselenie-1822854641.html

https://ria.ru/20220421/chubays-1784797414.html

https://ria.ru/20220803/chubays-1806956809.html

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анатолий чубайс, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), курчатовский институт, роснано, россия, украина, москва, общество