https://ria.ru/20221019/rets-1825056717.html

РЭЦ: вопросы российской культуры обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: вопросы российской культуры обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2022

РЭЦ: вопросы российской культуры обсудят на форуме "Сделано в России"

Сессия "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе" пройдет 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:19

2022-10-19T11:19

2022-10-19T11:19

российский экспортный центр (рэц)

россия

алексей оверчук

михаил швыдкой

григорий заславский

гитис

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сессия "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе" пройдет 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Можно ли отменить российскую культуру? Говорят, что "новая реальность" и ситуация массовой отмены российской культуры в международном поле заставили Россию почувствовать себя оторванной от внешнего мира. Но так ли обстоят дела не самом деле?" - рассказали в центре о теме сессии.Там добавили, что в ходе сессии "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе" ректор ГИТИС Григорий Заславский, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству МИД РФ Михаил Швыдкой, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие яркие деятели культуры обсудят, в чем сила русской культуры и как она будет развиваться в новых реалиях.Выступающие, в частности, расскажут о музее как социокультурном институте развития и его способности создавать точки социального оптимизма, инициировать диалоги и проводить активную коммуникацию между всеми участниками общества. Участники сессии узнают о том, как проходит межмузейный диалог сегодня, какие страны в этом году открыл для себя российский кинематограф и кинорынок и как изменилось русское кино в последнее время и чего ждать в будущем в новых реалиях внутреннего и международного рынков.Пришедшие узнают и о концепции долгосрочного развития театрального дела в России: о фокусе и барьерах ее реализации, возможностях международной интеграции отечественного театра в новых условиях и том, "с кем будем идти дальше, с кем взаимодействовать".Кроме того на сессии подведут итоги и сделают выводы о том, что можно сделать по истечение полугода "новой реальности": в чем сила нашей культуры и как она будет развиваться в условиях ограничения."Ждем вас на сессии "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе" на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными свойствами под единый национальный бренд "Сделано в России". Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта.

https://ria.ru/20221018/eksport-1824883566.html

https://ria.ru/20221018/podderzhka-1824853919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, алексей оверчук, михаил швыдкой, григорий заславский, гитис