https://ria.ru/20221019/rebenok-1825052525.html
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки - РИА Новости, 19.10.2022
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки
Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
происшествия
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге сена, сообщило в среду УМВД РФ по региону.Во вторник в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении ребенка, который отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся."В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе, в поле и в лесу. В результате ребенок был обнаружен... спящим в стоге сена", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время мальчик передан родителям.
https://ria.ru/20220815/devochka-1809609212.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки
Не вернувшегося с прогулки мальчика во Владимирской области нашли спящим в стоге сена
РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости.
Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге сена, сообщило
в среду УМВД РФ по региону.
Во вторник в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении ребенка, который отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся.
"В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе, в поле и в лесу. В результате ребенок был обнаружен... спящим в стоге сена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время мальчик передан родителям.