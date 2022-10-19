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Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки - РИА Новости, 19.10.2022
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Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки - РИА Новости, 19.10.2022
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки
Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:02
2022-10-19T11:02
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге сена, сообщило в среду УМВД РФ по региону.Во вторник в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении ребенка, который отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся."В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе, в поле и в лесу. В результате ребенок был обнаружен... спящим в стоге сена", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время мальчик передан родителям.
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
11:02 19.10.2022
 
Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки

Не вернувшегося с прогулки мальчика во Владимирской области нашли спящим в стоге сена

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге сена, сообщило в среду УМВД РФ по региону.
Во вторник в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении ребенка, который отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся.
"В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе, в поле и в лесу. В результате ребенок был обнаружен... спящим в стоге сена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время мальчик передан родителям.
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