https://ria.ru/20221019/rebenok-1825052525.html

Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки

Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки - РИА Новости, 19.10.2022

Во Владимирской области нашли ребенка, который не вернулся с прогулки

Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:02

2022-10-19T11:02

2022-10-19T11:02

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Во Владимирской области не вернувшегося вовремя домой 8-летнего мальчика, которого искали сотрудники нескольких подразделений полиции, нашли спящим в стоге сена, сообщило в среду УМВД РФ по региону.Во вторник в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении ребенка, который отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся."В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе, в поле и в лесу. В результате ребенок был обнаружен... спящим в стоге сена", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время мальчик передан родителям.

https://ria.ru/20220815/devochka-1809609212.html

владимирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область