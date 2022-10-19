https://ria.ru/20221019/reagirovanie-1825122320.html
На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования
На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования - РИА Новости, 19.10.2022
На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования
На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:12
2022-10-19T15:12
2022-10-19T18:03
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Ввести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей режим (максимальный уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия, предусмотренные ... законом... "О военном положении", полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , введение военного положения на новых территориях россии
Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Введение военного положения на новых территориях России
15:12 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования
В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области ввели режим максимального уровня реагирования