https://ria.ru/20221019/reagirovanie-1825122320.html

На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования

На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования - РИА Новости, 19.10.2022

На новых территориях России ввели режим максимального уровня реагирования

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:12

2022-10-19T15:12

2022-10-19T18:03

безопасность

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Ввести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей режим (максимальный уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия, предусмотренные ... законом... "О военном положении", полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , введение военного положения на новых территориях россии