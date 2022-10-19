https://ria.ru/20221019/rabota-1825095444.html

В Тамбовской области создадут 5 тысяч новых рабочих мест

В Тамбовской области создадут 5 тысяч новых рабочих мест - РИА Новости, 19.10.2022

В Тамбовской области создадут 5 тысяч новых рабочих мест

Соглашение о сотрудничестве подписали власти Тамбовской области и руководство международного маркетплейса Wildberries, предусматривающее строительство на... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:44

2022-10-19T13:44

2022-10-19T13:44

тамбовская область

максим егоров

экономика

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ТАМБОВ, 19 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали власти Тамбовской области и руководство международного маркетплейса Wildberries, предусматривающее строительство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Котовск" логистического комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба областной администрации.Благодаря реализации проекта будут созданы 5 тысяч рабочих мест, инвестиции в проект составят 8 миллиардов рублей. Реализацию предполагается осуществить в два этапа. Запуск первой очереди ожидается уже в 2023году, а в 2025 году планируется сдача второй очереди."Мы приветствуем решение компании Wildberries выбрать наш регион для реализации своего проекта. Для этого у нас созданы все условия. Изменение подхода в работе с инвесторами даёт свои плоды. Регион становится все более привлекательным для инвестиций. Мы и дальше намерены двигаться в этом направлении", - заявил глава Тамбовской области Максим Егоров. поставивший подпись под соглашением.По словам генерального директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук, запуск нового крупного логистического центра Wildberries в регионе позволит местному бизнесу сократить свои расходы на транспортировку товаров и станет стимулом к дальнейшему росту его доходов через платформу компании. Бакалчук отметила, что на начало октября текущего года на Wildberries свои товары реализуют 2,4 тысяч тамбовских предпринимателей, а их оборот за 9 месяцев вырос на до 2,1 миллиарда рублей.По данным пресс-службы, в настоящее время уже ведутся работы по обеспечению инфраструктуры необходимой для работы комплекса. Заключен контракт на строительство транспортной развязки. В стадии решения вопросы, связанные с подключением к газовым и электрическим сетям.В пресс-служба напомнили, что впервые о намерении реализовать инвестиционный проект на территории Тамбовской области было заявлено в два года назад, однако проект был заморожен на неопределённый срок, а возобновление переговоров стало возможным после внедрения в регионе новых прозрачных стандартов работы с инвесторами.

https://ria.ru/20221006/kompleks-1821941601.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, экономика