Европейская система ПВО заранее обречена на провал, заявил эксперт
Эксперт Анро: общеевропейская система ПВО изначально провальна из-за "множества дыр"
© AFP 2022 / Adrian DennisБританские комплекс ЗРК "Рапира" и система противовоздушной обороны Sky Sabre
Британские комплекс ЗРК "Рапира" и система противовоздушной обороны Sky Sabre. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Общеевропейская система ПВО заранее обречена на провал, поскольку в ней будет "множество дыр", считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
По инициативе Германии 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
"Я полагаю, что на это уйдут годы. Этот "европейский" щит будет иметь множество дыр: только пятнадцать стран выразили намерение принять участие (в его создании). Этого недостаточно. Похоже, что Франция и Польша уже отказались присоединиться к проекту. Это плохое начало...", - сказал РИА Новости Анро.
По словам эксперта, у НАТО уже есть система противоракетной обороны IAMD, однако в случае общеевропейской системы ПВО речь идет о полной защите европейского пространства. Если этот "десятый по счету проект" будет одобрен, то "львиная доля бюджета достанется немцам и американцам", заключил Анро.
Эксперт считает, что "европейский щит", скорее всего, будет неэффективен против нового поколения российских гиперзвуковых ракет, поскольку время реакции будет слишком коротким, а ракеты-перехватчики - слишком медленные. Для обнаружения необходима высокоэффективная радарная система для целей на низких, средних и больших высотах, но из-за дыр в европейской системе ПВО это будет "заранее провалом", заключил Анро.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.