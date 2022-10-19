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Европейская система ПВО заранее обречена на провал, заявил эксперт - РИА Новости, 19.10.2022
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Европейская система ПВО заранее обречена на провал, заявил эксперт
Европейская система ПВО заранее обречена на провал, заявил эксперт - РИА Новости, 19.10.2022
Европейская система ПВО заранее обречена на провал, заявил эксперт
Общеевропейская система ПВО заранее обречена на провал, поскольку в ней будет "множество дыр", считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:08
2022-10-19T09:08
в мире
германия
словакия
нато
евросоюз
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Общеевропейская система ПВО заранее обречена на провал, поскольку в ней будет "множество дыр", считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.По инициативе Германии 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения."Я полагаю, что на это уйдут годы. Этот "европейский" щит будет иметь множество дыр: только пятнадцать стран выразили намерение принять участие (в его создании). Этого недостаточно. Похоже, что Франция и Польша уже отказались присоединиться к проекту. Это плохое начало...", - сказал РИА Новости Анро.По словам эксперта, у НАТО уже есть система противоракетной обороны IAMD, однако в случае общеевропейской системы ПВО речь идет о полной защите европейского пространства. Если этот "десятый по счету проект" будет одобрен, то "львиная доля бюджета достанется немцам и американцам", заключил Анро.Эксперт считает, что "европейский щит", скорее всего, будет неэффективен против нового поколения российских гиперзвуковых ракет, поскольку время реакции будет слишком коротким, а ракеты-перехватчики - слишком медленные. Для обнаружения необходима высокоэффективная радарная система для целей на низких, средних и больших высотах, но из-за дыр в европейской системе ПВО это будет "заранее провалом", заключил Анро.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.
https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html
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в мире, германия, словакия, нато, евросоюз, чехия
В мире, Германия, Словакия, НАТО, Евросоюз, Чехия
09:08 19.10.2022
 
Европейская система ПВО заранее обречена на провал, заявил эксперт

Эксперт Анро: общеевропейская система ПВО изначально провальна из-за "множества дыр"

© AFP 2022 / Adrian DennisБританские комплекс ЗРК "Рапира" и система противовоздушной обороны Sky Sabre
Британские комплекс ЗРК Рапира и система противовоздушной обороны Sky Sabre - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Adrian Dennis
Британские комплекс ЗРК "Рапира" и система противовоздушной обороны Sky Sabre. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Общеевропейская система ПВО заранее обречена на провал, поскольку в ней будет "множество дыр", считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
По инициативе Германии 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
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"Я полагаю, что на это уйдут годы. Этот "европейский" щит будет иметь множество дыр: только пятнадцать стран выразили намерение принять участие (в его создании). Этого недостаточно. Похоже, что Франция и Польша уже отказались присоединиться к проекту. Это плохое начало...", - сказал РИА Новости Анро.
По словам эксперта, у НАТО уже есть система противоракетной обороны IAMD, однако в случае общеевропейской системы ПВО речь идет о полной защите европейского пространства. Если этот "десятый по счету проект" будет одобрен, то "львиная доля бюджета достанется немцам и американцам", заключил Анро.
Эксперт считает, что "европейский щит", скорее всего, будет неэффективен против нового поколения российских гиперзвуковых ракет, поскольку время реакции будет слишком коротким, а ракеты-перехватчики - слишком медленные. Для обнаружения необходима высокоэффективная радарная система для целей на низких, средних и больших высотах, но из-за дыр в европейской системе ПВО это будет "заранее провалом", заключил Анро.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.
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