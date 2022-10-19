https://ria.ru/20221019/putin-1825022117.html
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:45
2022-10-19T14:45
2022-10-19T15:12
безопасность
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Live_Путин принимает участие в заседании Совета Безопасности
Live_Путин принимает участие в заседании Совета Безопасности
2022-10-19T14:45
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PT10M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, видео
Безопасность
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности.
2022-10-19T14:45
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PT10M56S
14:45 19.10.2022 (обновлено: 15:12 19.10.2022)
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности.