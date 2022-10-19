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Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022
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Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности. РИА Новости, 19.10.2022
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безопасность
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности.
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Live_Путин принимает участие в заседании Совета Безопасности
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безопасность, видео
Безопасность
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности.
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14:45 19.10.2022 (обновлено: 15:12 19.10.2022)
 

Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета безопасности.
 
Безопасность
 
 
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