https://ria.ru/20221019/ptitsy-1825694653.html

Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы

Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.10.2022

Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы

Почти 9 тыс птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета, в переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-19T19:25

2022-10-19T19:25

2022-10-21T15:19

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москва

природа

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти 9 тыс птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета, в переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета. В переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров. Они выяснили, что в столице обитают 57 видов пернатых, среди них 19 видов краснокнижных", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего встречались кряквы – 2917 особей, большие синицы – 763 особей, полевые воробьи – 329 особей и дрозды-рябинники – 376 особей. Наиболее интересные, по мнению наблюдателей, обитатели природных территорий – лысуха, свиязь, желна, камышница, гоголь, чомга и серая цапля.Добавляется, что перед акцией по подсчету птиц Мосприрода провела около 50 "птичьих" мероприятий – мастер-классы, экскурсии, лекции. Их посетили более 500 горожан. Они узнали, какие виды пернатых и на каких столичных природных территориях обитают, как их распознать.Евразийский учет птиц – крупнейшая акция народного мониторинга приблизительной популяции птиц. В этом году в акции приняли участие 53 региона России. Москва стала лидером по числу волонтеров и участников. На втором месте – Нижегородская область, на третьем месте – Тюменская область.

https://ria.ru/20221018/moskva-1825120630.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, природа