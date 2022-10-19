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Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы
Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.10.2022
Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы
Почти 9 тыс птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета, в переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-19T19:25
2022-10-19T19:25
2022-10-21T15:19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти 9 тыс птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета, в переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета. В переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров. Они выяснили, что в столице обитают 57 видов пернатых, среди них 19 видов краснокнижных", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего встречались кряквы – 2917 особей, большие синицы – 763 особей, полевые воробьи – 329 особей и дрозды-рябинники – 376 особей. Наиболее интересные, по мнению наблюдателей, обитатели природных территорий – лысуха, свиязь, желна, камышница, гоголь, чомга и серая цапля.Добавляется, что перед акцией по подсчету птиц Мосприрода провела около 50 "птичьих" мероприятий – мастер-классы, экскурсии, лекции. Их посетили более 500 горожан. Они узнали, какие виды пернатых и на каких столичных природных территориях обитают, как их распознать.Евразийский учет птиц – крупнейшая акция народного мониторинга приблизительной популяции птиц. В этом году в акции приняли участие 53 региона России. Москва стала лидером по числу волонтеров и участников. На втором месте – Нижегородская область, на третьем месте – Тюменская область.
https://ria.ru/20221018/moskva-1825120630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, природа
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, природа
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти 9 тыс птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета, в переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 9 тысяч птиц зафиксировали на природных территориях Москвы во время Евразийского учета. В переписи 1 и 2 октября участвовали более 250 специалистов и волонтеров. Они выяснили, что в столице обитают 57 видов пернатых, среди них 19 видов краснокнижных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего встречались кряквы – 2917 особей, большие синицы – 763 особей, полевые воробьи – 329 особей и дрозды-рябинники – 376 особей. Наиболее интересные, по мнению наблюдателей, обитатели природных территорий – лысуха, свиязь, желна, камышница, гоголь, чомга и серая цапля.
Добавляется, что перед акцией по подсчету птиц Мосприрода провела около 50 "птичьих" мероприятий – мастер-классы, экскурсии, лекции. Их посетили более 500 горожан. Они узнали, какие виды пернатых и на каких столичных природных территориях обитают, как их распознать.
Евразийский учет птиц – крупнейшая акция народного мониторинга приблизительной популяции птиц. В этом году в акции приняли участие 53 региона России. Москва стала лидером по числу волонтеров и участников. На втором месте – Нижегородская область, на третьем месте – Тюменская область.