https://ria.ru/20221019/primore-1825046823.html
Приморский край вышел на полное самообеспечение картофелем
Приморский край вышел на полное самообеспечение картофелем - РИА Новости, 19.10.2022
Приморский край вышел на полное самообеспечение картофелем
Аграрии Приморья и местные жители в этом году соберут 187 тысяч тонн картофеля, что позволит региону выйти на самообеспечение по этой культуре, сообщает краевое РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:48
2022-10-19T10:48
2022-10-19T10:48
экономика
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Аграрии Приморья и местные жители в этом году соберут 187 тысяч тонн картофеля, что позволит региону выйти на самообеспечение по этой культуре, сообщает краевое правительство.Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц отметил, что в этом году хороший урожай зерновых, овощей и картофеля."Осталось убрать 800 гектаров картофеля в Октябрьском муниципальном округе, Партизанске, Лесозаводске, Артеме, Уссурийске. Всего в этом году планируем собрать вместе с населением 187 тысяч тонн этой важной продовольственной культуры. Такие объемы позволяют нам выйти на полное самообеспечение региона картофелем", – приводят власти слова Бронца.Он отметил, что фермеры строят картофелехранилища на средства государственных грантов.План по уборке сои и кукурузы выполнен на 37% и 1% соответственно. Аграрии собирают эти культуры до конца ноября. Бронц добавил, что длительное переувлажнение почвы из-за тайфунов пока не позволяет колесной технике зайти в поля. Но сою все же планируется убрать до снега.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221018/priamure-1824799196.html
https://ria.ru/20220822/zernovye-1811277442.html
https://ria.ru/20221009/zerno-1822597399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приморский край
Экономика, Приморский край
Приморский край вышел на полное самообеспечение картофелем
Глава Минсельхоза Приморья Бронц: регион вышел на полное самообеспечение картофелем
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Аграрии Приморья и местные жители в этом году соберут 187 тысяч тонн картофеля, что позволит региону выйти на самообеспечение по этой культуре, сообщает краевое правительство.
Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц отметил, что в этом году хороший урожай зерновых, овощей и картофеля.
"Осталось убрать 800 гектаров картофеля в Октябрьском муниципальном округе, Партизанске, Лесозаводске, Артеме, Уссурийске. Всего в этом году планируем собрать вместе с населением 187 тысяч тонн этой важной продовольственной культуры. Такие объемы позволяют нам выйти на полное самообеспечение региона картофелем", – приводят власти слова Бронца.
Он отметил, что фермеры строят картофелехранилища на средства государственных грантов.
План по уборке сои и кукурузы выполнен на 37% и 1% соответственно. Аграрии собирают эти культуры до конца ноября. Бронц добавил, что длительное переувлажнение почвы из-за тайфунов пока не позволяет колесной технике зайти в поля. Но сою все же планируется убрать до снега.
В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.
Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.