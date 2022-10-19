Сихотэ-Алинский заповедник открыл для туристов "Тропу тигров"
В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник открыл для туристов "Тропу тигров"
ТЕРНЕЙ (Приморский край), 19 окт — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Тропа тигров", где можно пройти по следам редкого амурского хищника и даже почувствовать его запах, открыли в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье.
Тропа, которую оборудовали при поддержке Центра "Амурский тигр", проходит в урочище Ясная. Это — центральная часть заповедника, где тигров больше, чем на побережье.
"Здесь пояс кедрово-широколиственных лесов, наибольшая численность копытных, и такие леса привлекательны для хищников. Название тропы мы придумали неслучайно: с одной стороны, она посвящена тигру — самому редкому в заповеднике краснокнижному хищнику, с другой стороны, это пятая тропа, построенная студенческим отрядом "Тигр", — рассказала директор заповедника Светлана Сутырина.
Маршрут протянулся на 4,8 километра по берегам реки Ясная. В заводях здесь можно увидеть рыбу, а зимой по льду водоема гуляют огромные полосатые кошки. Осенью, даже несмотря на опавшую листву, здесь повсюду видны следы жизнедеятельности зверей: лущенные бурундуком или белкой кедровые шишки, отпечатки копыт и лап хищников на земле.
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"Туристы почти всегда могут увидеть следы тигров на тропе, подойти к меточному дереву, у которого установлены фотоловушки, и посмотреть свежие кадры. Как правило, на них — большие кошки и медведи, прошедшие здесь за несколько дней до гостей", — отмечает Сутырина.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Этот зверь — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России — порядка 750 амурских тигров.