https://ria.ru/20221019/pravitelstvo-1825176578.html
Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета
Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета - РИА Новости, 19.10.2022
Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета
Проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации подготовлен и передан президенту РФ Владимиру Путину,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:33
2022-10-19T17:33
2022-10-19T17:43
правительство рф
специальная военная операция на украине
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации подготовлен и передан президенту РФ Владимиру Путину, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации". По словам главы государства, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что призвано наладить тесное взаимодействие с регионами."Президент поручил правительству создать под моим председательством Координационный Совет. Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Цель новой структуры – оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе – по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ, предоставлению транспорта", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, политика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Правительство РФ, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
17:33 19.10.2022 (обновлено: 17:43 19.10.2022)
Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета
Правительство передало президенту Путину проект указа по созданию координационного совета
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации подготовлен и передан президенту РФ Владимиру Путину, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации". По словам главы государства, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что призвано наладить тесное взаимодействие с регионами.
"Президент поручил правительству создать под моим председательством Координационный Совет. Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Цель новой структуры – оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе – по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ, предоставлению транспорта", - добавил он.