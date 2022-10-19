https://ria.ru/20221019/pravitelstvo-1825176578.html

Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета

Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета - РИА Новости, 19.10.2022

Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета

Проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации подготовлен и передан президенту РФ Владимиру Путину,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:33

2022-10-19T17:33

2022-10-19T17:43

правительство рф

специальная военная операция на украине

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект указа по созданию координационного совета при правительстве для обеспечения нужд спецоперации подготовлен и передан президенту РФ Владимиру Путину, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации". По словам главы государства, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что призвано наладить тесное взаимодействие с регионами."Президент поручил правительству создать под моим председательством Координационный Совет. Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Цель новой структуры – оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе – по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ, предоставлению транспорта", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, политика, россия, михаил мишустин, владимир путин