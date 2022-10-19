https://ria.ru/20221019/potter-1825061245.html
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости - РИА Новости, 19.10.2022
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости
Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:02
2022-10-19T12:02
2022-10-19T12:02
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today. Однажды он сбежал из реабилитационного центра в бар. Фелтон уверяет, что не смог бы поделится такими подробностями из своей жизни, если бы не Уотсон. Она была уверена, что история найдет отклик у читателей."Неправильно говорить только о поверхностных моментах. Благодаря ее поддержке у меня появилось больше уверенности в себе, чтобы я смог заявить: "Да, такое со мной произошло, и это часть моей жизни", — вспоминает актер. Уотсон прочла первые черновики его мемуаров и даже написала предисловие. В экранизациях поттерианы Фелтон воплотил образ Драко Малфоя, мальчика из семьи богатых волшебников, которые выступали на стороне Волан-де-Морта. Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, подруги Гарри.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гарри поттер, эмма уотсон, том фелтон, знаменитости, звезды, алкоголизм
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Знаменитости, звезды, алкоголизм
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости
Эмма Уотсон убедила Тома Фелтона рассказать об алкогольной зависимости
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал
в интервью USA Today.
Однажды он сбежал из реабилитационного центра в бар. Фелтон уверяет, что не смог бы поделится такими подробностями из своей жизни, если бы не Уотсон. Она была уверена, что история найдет отклик у читателей.
"Неправильно говорить только о поверхностных моментах. Благодаря ее поддержке у меня появилось больше уверенности в себе, чтобы я смог заявить: "Да, такое со мной произошло, и это часть моей жизни", — вспоминает актер.
Уотсон прочла первые черновики его мемуаров и даже написала предисловие.
В экранизациях поттерианы Фелтон воплотил образ Драко Малфоя, мальчика из семьи богатых волшебников, которые выступали на стороне Волан-де-Морта. Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, подруги Гарри.