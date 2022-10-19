https://ria.ru/20221019/potter-1825061245.html

Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости

Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости - РИА Новости, 19.10.2022

Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости

Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:02

2022-10-19T12:02

2022-10-19T12:02

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эмма уотсон

том фелтон

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today. Однажды он сбежал из реабилитационного центра в бар. Фелтон уверяет, что не смог бы поделится такими подробностями из своей жизни, если бы не Уотсон. Она была уверена, что история найдет отклик у читателей."Неправильно говорить только о поверхностных моментах. Благодаря ее поддержке у меня появилось больше уверенности в себе, чтобы я смог заявить: "Да, такое со мной произошло, и это часть моей жизни", — вспоминает актер. Уотсон прочла первые черновики его мемуаров и даже написала предисловие. В экранизациях поттерианы Фелтон воплотил образ Драко Малфоя, мальчика из семьи богатых волшебников, которые выступали на стороне Волан-де-Морта. Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, подруги Гарри.

https://ria.ru/20221007/smith-1822342671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гарри поттер, эмма уотсон, том фелтон, знаменитости, звезды, алкоголизм