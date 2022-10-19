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Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости - РИА Новости, 19.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221019/potter-1825061245.html
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости - РИА Новости, 19.10.2022
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости
Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:02
2022-10-19T12:02
культура
новости культуры
гарри поттер
эмма уотсон
том фелтон
знаменитости
звезды
алкоголизм
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today. Однажды он сбежал из реабилитационного центра в бар. Фелтон уверяет, что не смог бы поделится такими подробностями из своей жизни, если бы не Уотсон. Она была уверена, что история найдет отклик у читателей."Неправильно говорить только о поверхностных моментах. Благодаря ее поддержке у меня появилось больше уверенности в себе, чтобы я смог заявить: "Да, такое со мной произошло, и это часть моей жизни", — вспоминает актер. Уотсон прочла первые черновики его мемуаров и даже написала предисловие. В экранизациях поттерианы Фелтон воплотил образ Драко Малфоя, мальчика из семьи богатых волшебников, которые выступали на стороне Волан-де-Морта. Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, подруги Гарри.
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новости культуры, гарри поттер, эмма уотсон, том фелтон, знаменитости, звезды, алкоголизм
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Знаменитости, звезды, алкоголизм
12:02 19.10.2022
 
Эмма Уотсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" рассказать о зависимости

Эмма Уотсон убедила Тома Фелтона рассказать об алкогольной зависимости

© AFP 2022 / Justin Tallis/Angela Weiss Эмма Уотсон / Том Фелтон
Эмма Уотсон / Том Фелтон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis/Angela Weiss
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эмма Уоттсон убедила коллегу по "Гарри Поттеру" Тома Фелтона написать о его алкогольной зависимости в мемуарах. Об этом актер рассказал в интервью USA Today.
Однажды он сбежал из реабилитационного центра в бар. Фелтон уверяет, что не смог бы поделится такими подробностями из своей жизни, если бы не Уотсон. Она была уверена, что история найдет отклик у читателей.
"Неправильно говорить только о поверхностных моментах. Благодаря ее поддержке у меня появилось больше уверенности в себе, чтобы я смог заявить: "Да, такое со мной произошло, и это часть моей жизни", — вспоминает актер.
Уотсон прочла первые черновики его мемуаров и даже написала предисловие.
В экранизациях поттерианы Фелтон воплотил образ Драко Малфоя, мальчика из семьи богатых волшебников, которые выступали на стороне Волан-де-Морта. Уотсон досталась роль Гермионы Грейнджер, подруги Гарри.
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КультураНовости культурыГарри ПоттерЭмма УотсонТом ФелтонЗнаменитостизвездыалкоголизм
 
 
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