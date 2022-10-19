В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медицинскую помощь
В Чувашии для мобилизованных проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Занятия по оказанию первой медицинской помощи проводят в Чувашии для мобилизованных, сообщает минздрав республики.
"Обучающий курс состоялся 19 октября в Канашском филиале Чебоксарского медицинского колледжа, куда прибыли 18 мобилизованных. Занятие вели преподаватели и студенты-инструкторы колледжа вместе со специалистами Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задача инструкторов - научить правильно оказывать помощь себе и товарищу в боевых условиях, чтобы мобилизованные вернулись домой живыми.
"Мы построили обучение мобилизованных на алгоритмах тактической медицины по самопомощи и взаимопомощи в условиях боевых действий. Наша цель - дать необходимые знания, чтобы минимизировать боевые потери, вернуть ребят домой, в семьи", - приводятся в сообщении слова преподавателя образовательно-методического центра службы медицины катастроф и скорой медпомощи, врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Мочалова.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.