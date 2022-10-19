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В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медицинскую помощь - РИА Новости, 19.10.2022
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В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медицинскую помощь
В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медицинскую помощь - РИА Новости, 19.10.2022
В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медицинскую помощь
Занятия по оказанию первой медицинской помощи проводят в Чувашии для мобилизованных, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:54
2022-10-19T17:54
россия
частичная мобилизация в россии
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Занятия по оказанию первой медицинской помощи проводят в Чувашии для мобилизованных, сообщает минздрав республики."Обучающий курс состоялся 19 октября в Канашском филиале Чебоксарского медицинского колледжа, куда прибыли 18 мобилизованных. Занятие вели преподаватели и студенты-инструкторы колледжа вместе со специалистами Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что задача инструкторов - научить правильно оказывать помощь себе и товарищу в боевых условиях, чтобы мобилизованные вернулись домой живыми."Мы построили обучение мобилизованных на алгоритмах тактической медицины по самопомощи и взаимопомощи в условиях боевых действий. Наша цель - дать необходимые знания, чтобы минимизировать боевые потери, вернуть ребят домой, в семьи", - приводятся в сообщении слова преподавателя образовательно-методического центра службы медицины катастроф и скорой медпомощи, врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Мочалова.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, частичная мобилизация в россии, чувашская республика (чувашия)
Россия, Частичная мобилизация в России, Чувашская Республика (Чувашия)
17:54 19.10.2022
 
В Чувашии мобилизованных учат оказывать первую медицинскую помощь

В Чувашии для мобилизованных проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Занятия по оказанию первой медицинской помощи проводят в Чувашии для мобилизованных, сообщает минздрав республики.
"Обучающий курс состоялся 19 октября в Канашском филиале Чебоксарского медицинского колледжа, куда прибыли 18 мобилизованных. Занятие вели преподаватели и студенты-инструкторы колледжа вместе со специалистами Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Мобилизованные россияне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
16:21
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Отмечается, что задача инструкторов - научить правильно оказывать помощь себе и товарищу в боевых условиях, чтобы мобилизованные вернулись домой живыми.
"Мы построили обучение мобилизованных на алгоритмах тактической медицины по самопомощи и взаимопомощи в условиях боевых действий. Наша цель - дать необходимые знания, чтобы минимизировать боевые потери, вернуть ребят домой, в семьи", - приводятся в сообщении слова преподавателя образовательно-методического центра службы медицины катастроф и скорой медпомощи, врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Мочалова.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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