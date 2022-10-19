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В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник - РИА Новости, 19.10.2022
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В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник
В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник - РИА Новости, 19.10.2022
В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник
Более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники задействованы в капремонте столичных поликлиник, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:39
2022-10-19T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники задействованы в капремонте столичных поликлиник, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжается реализация самой масштабной за последнее десятилетие программы модернизации амбулаторного звена. До конца 2023 года более 200 районных медучреждений пройдут капремонт. В настоящее время новому московскому стандарту уже соответствуют 66 поликлиник, в 135 зданиях идет активная фаза работ, в них задействованы более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, в связи с этим особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру."Проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, поэтому полностью обновляем магистральные инженерные сети: тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли. В рамках проектов увеличиваем полезную площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому каждая поликлиника получает их существенное увеличение. Электроснабжение медучреждений проходит по второй категории надежности, обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в случае технологического нарушения.
https://realty.ria.ru/20221013/moskva-1823606761.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:39 19.10.2022
 
В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник

Бирюков: более десяти тысяч специалистов задействованы в капремонте поликлиник Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание городской поликлиники в Капотне после капитального ремонта и модернизации
Здание городской поликлиники в Капотне после капитального ремонта и модернизации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание городской поликлиники в Капотне после капитального ремонта и модернизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники задействованы в капремонте столичных поликлиник, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Продолжается реализация самой масштабной за последнее десятилетие программы модернизации амбулаторного звена. До конца 2023 года более 200 районных медучреждений пройдут капремонт. В настоящее время новому московскому стандарту уже соответствуют 66 поликлиник, в 135 зданиях идет активная фаза работ, в них задействованы более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, в связи с этим особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру.
"Проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, поэтому полностью обновляем магистральные инженерные сети: тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли. В рамках проектов увеличиваем полезную площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому каждая поликлиника получает их существенное увеличение. Электроснабжение медучреждений проходит по второй категории надежности, обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в случае технологического нарушения.
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