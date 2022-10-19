https://ria.ru/20221019/polikliniki-1825034373.html

В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник

В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник - РИА Новости, 19.10.2022

В Москве более десяти тысяч специалистов проводят капремонт поликлиник

Более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники задействованы в капремонте столичных поликлиник, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:39

2022-10-19T09:39

2022-10-19T09:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799004839_0:232:2908:1868_1920x0_80_0_0_2549085078005cd887ad1f098c5606a3.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники задействованы в капремонте столичных поликлиник, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжается реализация самой масштабной за последнее десятилетие программы модернизации амбулаторного звена. До конца 2023 года более 200 районных медучреждений пройдут капремонт. В настоящее время новому московскому стандарту уже соответствуют 66 поликлиник, в 135 зданиях идет активная фаза работ, в них задействованы более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, в связи с этим особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру."Проводится не просто косметический ремонт, а капитальный, поэтому полностью обновляем магистральные инженерные сети: тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируем кровли. В рамках проектов увеличиваем полезную площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому каждая поликлиника получает их существенное увеличение. Электроснабжение медучреждений проходит по второй категории надежности, обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в случае технологического нарушения.

https://realty.ria.ru/20221013/moskva-1823606761.html

https://realty.ria.ru/20220926/poliklinika-1819519166.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва