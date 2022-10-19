Рейтинг@Mail.ru
В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221019/pogoda-1825055813.html
В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода
В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода - РИА Новости, 19.10.2022
В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода
Пасмурная, местами дождливая погода и до плюс 10 градусов ожидают москвичей на выходных, в ночь с субботы на воскресенье снега не ожидается, сообщила РИА... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:17
2022-10-19T11:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
татьяна позднякова
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пасмурная, местами дождливая погода и до плюс 10 градусов ожидают москвичей на выходных, в ночь с субботы на воскресенье снега не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В субботу существенных осадков не ожидается, а в воскресенье ожидается более дождливая и менее комфортная погода. В субботу днем плюс 7-9 градусов. В воскресенье облачная погода с прояснениями местами пройдет небольшой дождь, днем температура будет выше чем накануне, плюс 9-10 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в выходные дни атмосферное давление будет выше климатической нормы и уточнила, что снег в ночь с субботы на воскресенье в столичном регионе не ожидается.
https://ria.ru/20221019/stsink-1825036165.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна позднякова, россия, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Татьяна Позднякова, Россия, Москва
11:17 19.10.2022
 
В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода

Москву на выходных ожидает пасмурная, местами дождливая погода и до плюс десяти градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пасмурная, местами дождливая погода и до плюс 10 градусов ожидают москвичей на выходных, в ночь с субботы на воскресенье снега не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу существенных осадков не ожидается, а в воскресенье ожидается более дождливая и менее комфортная погода. В субботу днем плюс 7-9 градусов. В воскресенье облачная погода с прояснениями местами пройдет небольшой дождь, днем температура будет выше чем накануне, плюс 9-10 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в выходные дни атмосферное давление будет выше климатической нормы и уточнила, что снег в ночь с субботы на воскресенье в столичном регионе не ожидается.
Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
09:50
В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоТатьяна ПоздняковаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала