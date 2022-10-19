https://ria.ru/20221019/pogoda-1825055813.html

В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода

В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода - РИА Новости, 19.10.2022

В Москве на выходных будет пасмурная и дождливая погода

Пасмурная, местами дождливая погода и до плюс 10 градусов ожидают москвичей на выходных, в ночь с субботы на воскресенье снега не ожидается, сообщила РИА... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:17

2022-10-19T11:17

2022-10-19T11:17

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общество

татьяна позднякова

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пасмурная, местами дождливая погода и до плюс 10 градусов ожидают москвичей на выходных, в ночь с субботы на воскресенье снега не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В субботу существенных осадков не ожидается, а в воскресенье ожидается более дождливая и менее комфортная погода. В субботу днем плюс 7-9 градусов. В воскресенье облачная погода с прояснениями местами пройдет небольшой дождь, днем температура будет выше чем накануне, плюс 9-10 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в выходные дни атмосферное давление будет выше климатической нормы и уточнила, что снег в ночь с субботы на воскресенье в столичном регионе не ожидается.

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общество, татьяна позднякова, россия, москва