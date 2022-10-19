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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:12
2022-10-19T08:12
общество
москва
елена волосюк
центр "фобос"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Максимальные температуры придутся на середину дня, составят плюс 8-10 градусов, а в столичном регионе мы обещаем всего плюс 6-11. Ветер постепенно развернется на север и усилится до 4-9 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, елена волосюк, центр "фобос"
Общество, Москва, Елена Волосюк, Центр "Фобос"
08:12 19.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Волосюк: небольшие дожди и до 11 градусов тепла ожидают москвичей в среду

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Максимальные температуры придутся на середину дня, составят плюс 8-10 градусов, а в столичном регионе мы обещаем всего плюс 6-11. Ветер постепенно развернется на север и усилится до 4-9 метров в секунду", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕлена ВолосюкЦентр "Фобос"
 
 
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