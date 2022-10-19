https://ria.ru/20221019/pogoda-1825022254.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:12

2022-10-19T08:12

2022-10-19T08:12

общество

москва

елена волосюк

центр "фобос"

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Максимальные температуры придутся на середину дня, составят плюс 8-10 градусов, а в столичном регионе мы обещаем всего плюс 6-11. Ветер постепенно развернется на север и усилится до 4-9 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, елена волосюк, центр "фобос"