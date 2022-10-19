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Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html
Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию
Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 19.10.2022
Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию
Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов заявил, что отправляется добровольцем для участия в специальной военной... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:51
2022-10-19T17:51
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
краснодарский край
краснодар
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов заявил, что отправляется добровольцем для участия в специальной военной операции."Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Сегодня подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение. Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что всё это пригодится в зоне СВО", - написал Первышов в Telegram-канале.Он отметил, что такое решение принял ради будущего своей семьи и своей Родины. "Настало время ответить на главный вопрос – каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться", - добавил Первышов.Он также сообщил, что в пятницу направится в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области, а после прохождения сборов будет прикомандирован к части для выполнения поставленных задач в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html
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общество, госдума рф, краснодарский край, краснодар, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Краснодарский край, Краснодар, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
17:51 19.10.2022
 
Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию

Депутат ГД и экс-мэр Краснодара Первышов объявил об уходе добровольцем на спецоперацию

© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы КраснодараЕвгений Первышов
Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
Евгений Первышов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов заявил, что отправляется добровольцем для участия в специальной военной операции.
"Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Сегодня подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение. Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что всё это пригодится в зоне СВО", - написал Первышов в Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение принял ради будущего своей семьи и своей Родины. "Настало время ответить на главный вопрос – каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться", - добавил Первышов.
Он также сообщил, что в пятницу направится в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области, а после прохождения сборов будет прикомандирован к части для выполнения поставленных задач в зоне специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоГосдума РФКраснодарский крайКраснодарВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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