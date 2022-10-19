https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html

Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию

Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 19.10.2022

Депутат Госдумы Первышов отправится добровольцем на спецоперацию

Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов заявил, что отправляется добровольцем для участия в специальной военной... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:51

2022-10-19T17:51

2022-10-19T17:51

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

краснодарский край

краснодар

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 19 окт – РИА Новости. Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов заявил, что отправляется добровольцем для участия в специальной военной операции."Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Сегодня подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение. Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что всё это пригодится в зоне СВО", - написал Первышов в Telegram-канале.Он отметил, что такое решение принял ради будущего своей семьи и своей Родины. "Настало время ответить на главный вопрос – каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться", - добавил Первышов.Он также сообщил, что в пятницу направится в центр подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области, а после прохождения сборов будет прикомандирован к части для выполнения поставленных задач в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, краснодарский край, краснодар, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии