https://ria.ru/20221019/pererabotka-1824987144.html

Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц

Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц - РИА Новости, 19.10.2022

Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Экопласт" – в 2022 году увеличил объемы ежемесячной переработки пластика в полтора раза РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:18

2022-10-19T09:18

2022-10-19T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824986414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79ddc055a82d1bc2da4d97f7eb76219.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Экопласт" – в 2022 году увеличил объемы ежемесячной переработки пластика в полтора раза до более 600 тонн, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95% полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.Основанный пять лет назад завод "Экопласт" извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе медь и печатные платы. Затем пластмассы перерабатывают во вторичную пластиковую гранулу. Предприятие планирует в ближайшее время увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц, говорится в сообщении.Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, после получения статуса резидента ОЭЗ Москвы в 2019 году "Экопласт" инвестировал в развитие предприятия свыше 880 миллионов рублей, сегодня на заводе установлено более 200 единиц современного оборудования с высокой степенью автоматизации производственных процессов.В этом году корпорация "Экополис", одним из предприятий которой является "Экопласт", вошла в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. "Увеличение производства вторичных материальных ресурсов из электроотходов, расширение номенклатуры их применения в новых производственных циклах способствует формированию экономики замкнутого цикла. Дальнейшее развитие данного направления промышленности благоприятно отразится на экологии, качестве жизни и здоровье людей", – подчеркнул генеральный директор корпорации "Экополис" Игорь Сидоров.

https://ria.ru/20221013/utilizatsiya-1823519026.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)