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Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц - РИА Новости, 19.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221019/pererabotka-1824987144.html
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц - РИА Новости, 19.10.2022
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Экопласт" – в 2022 году увеличил объемы ежемесячной переработки пластика в полтора раза РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:18
2022-10-19T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Экопласт" – в 2022 году увеличил объемы ежемесячной переработки пластика в полтора раза до более 600 тонн, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95% полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.Основанный пять лет назад завод "Экопласт" извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе медь и печатные платы. Затем пластмассы перерабатывают во вторичную пластиковую гранулу. Предприятие планирует в ближайшее время увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц, говорится в сообщении.Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, после получения статуса резидента ОЭЗ Москвы в 2019 году "Экопласт" инвестировал в развитие предприятия свыше 880 миллионов рублей, сегодня на заводе установлено более 200 единиц современного оборудования с высокой степенью автоматизации производственных процессов.В этом году корпорация "Экополис", одним из предприятий которой является "Экопласт", вошла в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. "Увеличение производства вторичных материальных ресурсов из электроотходов, расширение номенклатуры их применения в новых производственных циклах способствует формированию экономики замкнутого цикла. Дальнейшее развитие данного направления промышленности благоприятно отразится на экологии, качестве жизни и здоровье людей", – подчеркнул генеральный директор корпорации "Экополис" Игорь Сидоров.
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владислав овчинский, экономика, технологии, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
09:18 19.10.2022
 

Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц

© Фото : пресс-служба ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Экопласт" – в 2022 году увеличил объемы ежемесячной переработки пластика в полтора раза до более 600 тонн, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95% полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.
© Фото : пресс-служба ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Основанный пять лет назад завод "Экопласт" извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе медь и печатные платы. Затем пластмассы перерабатывают во вторичную пластиковую гранулу. Предприятие планирует в ближайшее время увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц, говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, после получения статуса резидента ОЭЗ Москвы в 2019 году "Экопласт" инвестировал в развитие предприятия свыше 880 миллионов рублей, сегодня на заводе установлено более 200 единиц современного оборудования с высокой степенью автоматизации производственных процессов.
В этом году корпорация "Экополис", одним из предприятий которой является "Экопласт", вошла в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. "Увеличение производства вторичных материальных ресурсов из электроотходов, расширение номенклатуры их применения в новых производственных циклах способствует формированию экономики замкнутого цикла. Дальнейшее развитие данного направления промышленности благоприятно отразится на экологии, качестве жизни и здоровье людей", – подчеркнул генеральный директор корпорации "Экополис" Игорь Сидоров.
Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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