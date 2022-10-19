Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
© Фото : пресс-служба ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
© Фото : пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Экопласт" – в 2022 году увеличил объемы ежемесячной переработки пластика в полтора раза до более 600 тонн, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95% полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.
© Фото : пресс-служба ДИПП Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
© Фото : пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц
Основанный пять лет назад завод "Экопласт" извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе медь и печатные платы. Затем пластмассы перерабатывают во вторичную пластиковую гранулу. Предприятие планирует в ближайшее время увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц, говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, после получения статуса резидента ОЭЗ Москвы в 2019 году "Экопласт" инвестировал в развитие предприятия свыше 880 миллионов рублей, сегодня на заводе установлено более 200 единиц современного оборудования с высокой степенью автоматизации производственных процессов.
В этом году корпорация "Экополис", одним из предприятий которой является "Экопласт", вошла в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. "Увеличение производства вторичных материальных ресурсов из электроотходов, расширение номенклатуры их применения в новых производственных циклах способствует формированию экономики замкнутого цикла. Дальнейшее развитие данного направления промышленности благоприятно отразится на экологии, качестве жизни и здоровье людей", – подчеркнул генеральный директор корпорации "Экополис" Игорь Сидоров.