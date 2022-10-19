https://ria.ru/20221019/park-1825174768.html
Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"
Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково" - РИА Новости, 19.10.2022
Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"
Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково", малые архитектурные формы разработали специально для центральной части... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:31
2022-10-19T17:31
2022-10-19T17:31
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково", малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили парк "Кусково". Малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд. Скамейки, шезлонги и фонари в едином стиле с дворцовым оформлением установили вдоль променада на берегах пруда", - говорится в сообщении.Отмечается, что небольшую зону отдыха с шезлонгами обустроили чуть поодаль от основного пешеходного маршрута – на берегу со стороны 3-й Музейной улицы. Из нее открывается вид на водоем и запрудную часть парка. Кроме того, в вечернее время территорию вокруг Большого Дворцового пруда освещают светодиодные фонари, напоминающие светильники XIX века со стеклянными окошками и дверкой.
https://realty.ria.ru/20221019/tyulpany-1825082606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, парки, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Парки, Благоустройство
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково", малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили парк "Кусково". Малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд. Скамейки, шезлонги и фонари в едином стиле с дворцовым оформлением установили вдоль променада на берегах пруда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что небольшую зону отдыха с шезлонгами обустроили чуть поодаль от основного пешеходного маршрута – на берегу со стороны 3-й Музейной улицы. Из нее открывается вид на водоем и запрудную часть парка. Кроме того, в вечернее время территорию вокруг Большого Дворцового пруда освещают светодиодные фонари, напоминающие светильники XIX века со стеклянными окошками и дверкой.