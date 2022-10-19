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Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково" - РИА Новости, 19.10.2022
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Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"
Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково" - РИА Новости, 19.10.2022
Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"
Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково", малые архитектурные формы разработали специально для центральной части... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:31
2022-10-19T17:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
парки
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково", малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили парк "Кусково". Малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд. Скамейки, шезлонги и фонари в едином стиле с дворцовым оформлением установили вдоль променада на берегах пруда", - говорится в сообщении.Отмечается, что небольшую зону отдыха с шезлонгами обустроили чуть поодаль от основного пешеходного маршрута – на берегу со стороны 3-й Музейной улицы. Из нее открывается вид на водоем и запрудную часть парка. Кроме того, в вечернее время территорию вокруг Большого Дворцового пруда освещают светодиодные фонари, напоминающие светильники XIX века со стеклянными окошками и дверкой.
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городское хозяйство москвы, парки, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Парки, Благоустройство
17:31 19.10.2022
 

Скамейки и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСкамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"
Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк Кусково - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили московский парк "Кусково", малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле украсили парк "Кусково". Малые архитектурные формы разработали специально для центральной части ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого - Большой Дворцовый пруд. Скамейки, шезлонги и фонари в едином стиле с дворцовым оформлением установили вдоль променада на берегах пруда", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что небольшую зону отдыха с шезлонгами обустроили чуть поодаль от основного пешеходного маршрута – на берегу со стороны 3-й Музейной улицы. Из нее открывается вид на водоем и запрудную часть парка. Кроме того, в вечернее время территорию вокруг Большого Дворцового пруда освещают светодиодные фонари, напоминающие светильники XIX века со стеклянными окошками и дверкой.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПаркиБлагоустройство
 
 
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