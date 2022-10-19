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"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета - РИА Новости, 19.10.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221019/ozhirenie-1824914976.html
"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета
"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета - РИА Новости, 19.10.2022
"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета
Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку.
2022-10-19T12:00
2022-10-19T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
диабет
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"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета
Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку.
audio/mpeg
"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета
Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку.
audio/mpeg
Какие факторы могут спровоцировать диабет и почему нормализация веса – это главная профилактика. Рассказывает профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев.2:30 – как гормоны реагируют на стресс3:40 – последняя помощь зайчику, которого кусает волк4:37 – почему болят мышцы после зарядки6:20 – некомфортные условия и ожирение7:20 – утешение в гедонизме (а точнее – в еде)10:30 – что такое агрессия и откуда она берется11:45 – магия похудения во время стресса14:40 – "ну вот Золушка – она хоббит или гном?"16:00 – набор веса и риски появления диабетаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), диабет, аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Диабет
12:00 19.10.2022
 

"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета

Правда тела
"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета
12:00
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Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку.
Какие факторы могут спровоцировать диабет и почему нормализация веса – это главная профилактика. Рассказывает профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев.
2:30 – как гормоны реагируют на стресс
3:40 – последняя помощь зайчику, которого кусает волк
4:37 – почему болят мышцы после зарядки
6:20 – некомфортные условия и ожирение
7:20 – утешение в гедонизме (а точнее – в еде)
10:30 – что такое агрессия и откуда она берется
11:45 – магия похудения во время стресса
14:40 – "ну вот Золушка – она хоббит или гном?"
16:00 – набор веса и риски появления диабета

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Диабет
 
 
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