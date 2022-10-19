https://ria.ru/20221019/ozhirenie-1824914976.html

"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета

"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета - РИА Новости, 19.10.2022

"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета

Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку.

2022-10-19T12:00

2022-10-19T12:00

2022-10-19T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

диабет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824914608_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f0848edac63be523f64a749081c0eace.png

"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку. audio/mpeg

"Правда тела". Может ли стресс спровоцировать появление диабета Каким образом стресс влияет на повышение сахара в крови, есть ли взаимосвязь между некомфортными условиями существования и повышением веса, и как на потрясения реагирует наша эндокринная система. Почему "норма тела" - это вопрос философский, и для чего стоит перечитать сказку про Золушку. audio/mpeg

Какие факторы могут спровоцировать диабет и почему нормализация веса – это главная профилактика. Рассказывает профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев.2:30 – как гормоны реагируют на стресс3:40 – последняя помощь зайчику, которого кусает волк4:37 – почему болят мышцы после зарядки6:20 – некомфортные условия и ожирение7:20 – утешение в гедонизме (а точнее – в еде)10:30 – что такое агрессия и откуда она берется11:45 – магия похудения во время стресса14:40 – "ну вот Золушка – она хоббит или гном?"16:00 – набор веса и риски появления диабетаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), диабет, аудио