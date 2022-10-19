https://ria.ru/20221019/norvegiya-1825163839.html

Дела арестованных в Норвегии россиян рассмотрит служба безопасности

Дела арестованных в Норвегии россиян рассмотрит служба безопасности - РИА Новости, 19.10.2022

Дела арестованных в Норвегии россиян рассмотрит служба безопасности

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии, которой переданы для расследования дела семи россиян, задержанных с беспилотниками в разных регионах... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:58

2022-10-19T16:58

2022-10-19T17:04

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МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии, которой переданы для расследования дела семи россиян, задержанных с беспилотниками в разных регионах королевства, намерена выяснить, есть ли связь между этими случаями, сообщила замглавы службы Хедвиг Му.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу."Генеральный прокурор принял решение, что полицейская служба безопасности возьмет на себя расследование случаев с незаконным использованием беспилотников на национальном уровне", - сказала Му, слова которой приводит телекомпания NRK.По ее словам, последние четыре случая (в одном из них были задержаны сразу четыре человека) будут рассмотрены как одно дело, следователи будут искать связь между инцидентами."Возникает вопрос, какова цель этой деятельности с использованием дронов. Они могут быть использованы для шпионажа или для создания атмосферы страха и неуверенности, например, в способности Норвегии поставлять газ в Европу. Мне важно дать понять, что мы в PST пока не можем делать выводы о том, кто за этим стоит и чего они хотят добиться", - сказала представитель службы.

https://ria.ru/20221007/norvegiya-1822299540.html

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825061980.html

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в мире, норвегия, россия, европа, беспилотники, бпла