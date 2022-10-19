https://ria.ru/20221019/nko-1825103715.html

В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО

В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО - РИА Новости, 19.10.2022

В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО

Более 85 миллионов рублей выделено на деятельность некоммерческих организаций Ростовской области в текущем году, что втрое превышает показатель прошлого года,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:11

2022-10-19T14:11

2022-10-19T14:11

ростовская область

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Более 85 миллионов рублей выделено на деятельность некоммерческих организаций Ростовской области в текущем году, что втрое превышает показатель прошлого года, сообщает правительство региона.Деятельность НКО в регионе рассматривалась на заседании правления ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской области" и совета Общественной палаты региона."На Дону более 4 тысяч некоммерческих организаций. В этом году на их деятельность было выделено более 85 миллионов рублей, что в 3,3 раза больше, чем в прошлом", - говорится в сообщении. Отмечается, что НКО играют важнейшую роль в решении социальных проблем населения: помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, работа с молодежью, поддержка творческих инициатив."Объем фондов, которые направляются на грантовую поддержку, на федеральном уровне исчисляются сотнями миллиардов рублей, на областном уровне в год мы выделяем более 50 миллионов. Это серьезное подспорье для работы общественных организаций", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.Основной способ финансирования НКО - получение грантов, для которого необходимо подать заявку. В текущем году в области было подано 178 заявок, из них допущено от 155 НКО, что также значительно превышает показатель прошлого год. При этом, по данным правительства региона, если в больших городах этот процесс отлажен, то в районах это явление крайне редкое. Со всей области на гранты поступило только десять заявлений.Гуськов поручил главам муниципалитетов обучать местные некоммерческие организации и оказывать помощь в составлении заявок на гранты. Также он предложил по ряду проблемных вопросов, касающихся многих муниципалитетов, проводить встречи с участием профильных министерств области.

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https://ria.ru/20221011/primore-1822982933.html

https://ria.ru/20221014/aviasoobschenie-1824122121.html

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игорь гуськов, ростовская область, дон, россия