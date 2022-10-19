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В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО - РИА Новости, 19.10.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20221019/nko-1825103715.html
В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО
В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО - РИА Новости, 19.10.2022
В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО
Более 85 миллионов рублей выделено на деятельность некоммерческих организаций Ростовской области в текущем году, что втрое превышает показатель прошлого года,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:11
2022-10-19T14:11
ростовская область
игорь гуськов
ростовская область
дон
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Более 85 миллионов рублей выделено на деятельность некоммерческих организаций Ростовской области в текущем году, что втрое превышает показатель прошлого года, сообщает правительство региона.Деятельность НКО в регионе рассматривалась на заседании правления ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской области" и совета Общественной палаты региона."На Дону более 4 тысяч некоммерческих организаций. В этом году на их деятельность было выделено более 85 миллионов рублей, что в 3,3 раза больше, чем в прошлом", - говорится в сообщении. Отмечается, что НКО играют важнейшую роль в решении социальных проблем населения: помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, работа с молодежью, поддержка творческих инициатив."Объем фондов, которые направляются на грантовую поддержку, на федеральном уровне исчисляются сотнями миллиардов рублей, на областном уровне в год мы выделяем более 50 миллионов. Это серьезное подспорье для работы общественных организаций", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.Основной способ финансирования НКО - получение грантов, для которого необходимо подать заявку. В текущем году в области было подано 178 заявок, из них допущено от 155 НКО, что также значительно превышает показатель прошлого год. При этом, по данным правительства региона, если в больших городах этот процесс отлажен, то в районах это явление крайне редкое. Со всей области на гранты поступило только десять заявлений.Гуськов поручил главам муниципалитетов обучать местные некоммерческие организации и оказывать помощь в составлении заявок на гранты. Также он предложил по ряду проблемных вопросов, касающихся многих муниципалитетов, проводить встречи с участием профильных министерств области.
https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html
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игорь гуськов, ростовская область, дон, россия
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростовская область, Дон, Россия
14:11 19.10.2022
 
В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО

В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО в 2022 году

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Более 85 миллионов рублей выделено на деятельность некоммерческих организаций Ростовской области в текущем году, что втрое превышает показатель прошлого года, сообщает правительство региона.
Деятельность НКО в регионе рассматривалась на заседании правления ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской области" и совета Общественной палаты региона.
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"На Дону более 4 тысяч некоммерческих организаций. В этом году на их деятельность было выделено более 85 миллионов рублей, что в 3,3 раза больше, чем в прошлом", - говорится в сообщении. Отмечается, что НКО играют важнейшую роль в решении социальных проблем населения: помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, работа с молодежью, поддержка творческих инициатив.
"Объем фондов, которые направляются на грантовую поддержку, на федеральном уровне исчисляются сотнями миллиардов рублей, на областном уровне в год мы выделяем более 50 миллионов. Это серьезное подспорье для работы общественных организаций", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
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Основной способ финансирования НКО - получение грантов, для которого необходимо подать заявку. В текущем году в области было подано 178 заявок, из них допущено от 155 НКО, что также значительно превышает показатель прошлого год. При этом, по данным правительства региона, если в больших городах этот процесс отлажен, то в районах это явление крайне редкое. Со всей области на гранты поступило только десять заявлений.
Гуськов поручил главам муниципалитетов обучать местные некоммерческие организации и оказывать помощь в составлении заявок на гранты. Также он предложил по ряду проблемных вопросов, касающихся многих муниципалитетов, проводить встречи с участием профильных министерств области.
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