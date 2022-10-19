https://ria.ru/20221019/nalogi-1825186391.html

Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров

Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров - РИА Новости, 19.10.2022

Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров

Созданию новых производственных кластеров в регионах будет способствовать снижение налоговой нагрузки, субсидирование покупки пилотных партий продукции... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:04

2022-10-19T18:04

2022-10-19T18:04

иркутская область

экономика

иркутская область

игорь кобзев

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796074165_0:276:3062:1998_1920x0_80_0_0_b38a8b41ee3b500c813666d6bbd31ca7.jpg

ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Созданию новых производственных кластеров в регионах будет способствовать снижение налоговой нагрузки, субсидирование покупки пилотных партий продукции кластеров, преференции при госзакупках, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев после заседания правления Торгово-промышленной палаты РФ.На заседании правления Торгово-промышленной палаты РФ, которое прошло в Москве с участием заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Груздева, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил предложения, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета.Глава Приангарья особо подчеркнул важность межрегиональной кооперации. По его словам, каждому региону необходимо сосредоточиться на выпуске импортозамещающей продукции согласно специализации. Например, Иркутская область традиционно сильна в химии, машиностроении, производстве лекарств и лесопереработке. Развитие этих отраслей позволит увеличить стоимость товаров импортозамещения к 2026 году в пять раз - с 42 до 220 миллиардов рублей. На данный момент в регионе уже производится 24 вида продукции импортозамещения. Это лекарственные препараты, картон, лак, краска, удобрения. В ближайшее время будет увеличен объем производства изделий из алюминия, кабельной продукции, оборудования для оснащения самолетов, осветительных приборов, металлопроката.В качестве примера успешного импортозамещения Игорь Кобзев привел компанию "Фармасинтез", выпускающую препарат для борьбы с COVID-19 "Ремдеформ". Ранее он производился только в США и не экспортировался в Россию. А также Иркутскую нефтяную компанию, которая строит завод полимеров в Усть-Куте. На данный момент полимеры завозят из стран Азии. Кроме этого, среди самых известных проектов импортозамещения – производство отечественных лайнеров МС-21 на Иркутском авиазаводе."На заседании глава Приангарья внес ряд предложений по созданию новых производственных кластеров. В частности, Игорь Кобзев отметил, что для повышения привлекательности кластеров необходимо на уровне федерации снизить страховые взносы до 7,6%, обнулить налог на прибыль в федеральный бюджет, субсидировать покупку пилотных партий продукции кластеров, давать преференции участникам таких объединений в рамках госзакупок", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что в регионе действуют штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики и совет по импортозамещению. В осуществлении межрегиональной кооперации помогает сервис импортозамещения, благодаря которому стало возможно находить и закупать продукцию у отечественных производителей. Сегодня на данной площадке зарегистрировано 184 предприятия Иркутской области.

https://ria.ru/20221014/agrarii-1824066006.html

https://ria.ru/20221005/proekty-1821739484.html

https://ria.ru/20220922/irkutsk-1818742287.html

иркутская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, иркутская область, игорь кобзев, россия, москва