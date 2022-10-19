Рейтинг@Mail.ru
Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20221019/nalogi-1825186391.html
Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров
Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров - РИА Новости, 19.10.2022
Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров
Созданию новых производственных кластеров в регионах будет способствовать снижение налоговой нагрузки, субсидирование покупки пилотных партий продукции... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:04
2022-10-19T18:04
иркутская область
экономика
иркутская область
игорь кобзев
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796074165_0:276:3062:1998_1920x0_80_0_0_b38a8b41ee3b500c813666d6bbd31ca7.jpg
ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Созданию новых производственных кластеров в регионах будет способствовать снижение налоговой нагрузки, субсидирование покупки пилотных партий продукции кластеров, преференции при госзакупках, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев после заседания правления Торгово-промышленной палаты РФ.На заседании правления Торгово-промышленной палаты РФ, которое прошло в Москве с участием заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Груздева, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил предложения, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета.Глава Приангарья особо подчеркнул важность межрегиональной кооперации. По его словам, каждому региону необходимо сосредоточиться на выпуске импортозамещающей продукции согласно специализации. Например, Иркутская область традиционно сильна в химии, машиностроении, производстве лекарств и лесопереработке. Развитие этих отраслей позволит увеличить стоимость товаров импортозамещения к 2026 году в пять раз - с 42 до 220 миллиардов рублей. На данный момент в регионе уже производится 24 вида продукции импортозамещения. Это лекарственные препараты, картон, лак, краска, удобрения. В ближайшее время будет увеличен объем производства изделий из алюминия, кабельной продукции, оборудования для оснащения самолетов, осветительных приборов, металлопроката.В качестве примера успешного импортозамещения Игорь Кобзев привел компанию "Фармасинтез", выпускающую препарат для борьбы с COVID-19 "Ремдеформ". Ранее он производился только в США и не экспортировался в Россию. А также Иркутскую нефтяную компанию, которая строит завод полимеров в Усть-Куте. На данный момент полимеры завозят из стран Азии. Кроме этого, среди самых известных проектов импортозамещения – производство отечественных лайнеров МС-21 на Иркутском авиазаводе."На заседании глава Приангарья внес ряд предложений по созданию новых производственных кластеров. В частности, Игорь Кобзев отметил, что для повышения привлекательности кластеров необходимо на уровне федерации снизить страховые взносы до 7,6%, обнулить налог на прибыль в федеральный бюджет, субсидировать покупку пилотных партий продукции кластеров, давать преференции участникам таких объединений в рамках госзакупок", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что в регионе действуют штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики и совет по импортозамещению. В осуществлении межрегиональной кооперации помогает сервис импортозамещения, благодаря которому стало возможно находить и закупать продукцию у отечественных производителей. Сегодня на данной площадке зарегистрировано 184 предприятия Иркутской области.
https://ria.ru/20221014/agrarii-1824066006.html
https://ria.ru/20221005/proekty-1821739484.html
https://ria.ru/20220922/irkutsk-1818742287.html
иркутская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796074165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a608c35d343c4724041949d7ae763488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иркутская область, игорь кобзев, россия, москва
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Москва
18:04 19.10.2022
 
Кобзев предложил снизить налоговую нагрузку для производственных кластеров

Глава Приангарья Кобзев предложил обнулить налог на прибыль для производственных кластеров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Созданию новых производственных кластеров в регионах будет способствовать снижение налоговой нагрузки, субсидирование покупки пилотных партий продукции кластеров, преференции при госзакупках, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев после заседания правления Торгово-промышленной палаты РФ.
На заседании правления Торгово-промышленной палаты РФ, которое прошло в Москве с участием заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Груздева, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил предложения, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:12Иркутская область
Аграрии Приангарья получат допсредства на выращивание масличных культур
Глава Приангарья особо подчеркнул важность межрегиональной кооперации. По его словам, каждому региону необходимо сосредоточиться на выпуске импортозамещающей продукции согласно специализации. Например, Иркутская область традиционно сильна в химии, машиностроении, производстве лекарств и лесопереработке. Развитие этих отраслей позволит увеличить стоимость товаров импортозамещения к 2026 году в пять раз - с 42 до 220 миллиардов рублей. На данный момент в регионе уже производится 24 вида продукции импортозамещения. Это лекарственные препараты, картон, лак, краска, удобрения. В ближайшее время будет увеличен объем производства изделий из алюминия, кабельной продукции, оборудования для оснащения самолетов, осветительных приборов, металлопроката.
В качестве примера успешного импортозамещения Игорь Кобзев привел компанию "Фармасинтез", выпускающую препарат для борьбы с COVID-19 "Ремдеформ". Ранее он производился только в США и не экспортировался в Россию. А также Иркутскую нефтяную компанию, которая строит завод полимеров в Усть-Куте. На данный момент полимеры завозят из стран Азии. Кроме этого, среди самых известных проектов импортозамещения – производство отечественных лайнеров МС-21 на Иркутском авиазаводе.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 16:07Иркутская область
Значимые проекты развития Иркутской области вошли в постановление Совфеда
"На заседании глава Приангарья внес ряд предложений по созданию новых производственных кластеров. В частности, Игорь Кобзев отметил, что для повышения привлекательности кластеров необходимо на уровне федерации снизить страховые взносы до 7,6%, обнулить налог на прибыль в федеральный бюджет, субсидировать покупку пилотных партий продукции кластеров, давать преференции участникам таких объединений в рамках госзакупок", - говорится в сообщении.
Губернатор также отметил, что в регионе действуют штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики и совет по импортозамещению. В осуществлении межрегиональной кооперации помогает сервис импортозамещения, благодаря которому стало возможно находить и закупать продукцию у отечественных производителей. Сегодня на данной площадке зарегистрировано 184 предприятия Иркутской области.
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:08Иркутская область
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году
 
Иркутская областьЭкономикаИркутская областьИгорь КобзевРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала