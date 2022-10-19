https://ria.ru/20221019/mvd-1825083730.html

МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов

МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов - РИА Новости, 19.10.2022

МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов

МВД России опровергло утверждения о поиске машин, принадлежащих уклоняющимся от частичной мобилизации, с помощью комплекса "Поток". РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:50

2022-10-19T12:50

2022-10-19T12:50

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. МВД России опровергло утверждения о поиске машин, принадлежащих уклоняющимся от частичной мобилизации, с помощью комплекса "Поток"."Размещенная в сети интернет информация о фиксации программно-аппаратным комплексом "Поток" государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, не соответствует действительности", – говорится на сайте ведомства.В МВД призвали представителей СМИ и интернет-сообществ воздержаться от публикации непроверенных сведений.

https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html

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2022

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), частичная мобилизация в россии