https://ria.ru/20221019/mvd-1825083730.html
МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов
МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов - РИА Новости, 19.10.2022
МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов
МВД России опровергло утверждения о поиске машин, принадлежащих уклоняющимся от частичной мобилизации, с помощью комплекса "Поток". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:50
2022-10-19T12:50
2022-10-19T12:50
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. МВД России опровергло утверждения о поиске машин, принадлежащих уклоняющимся от частичной мобилизации, с помощью комплекса "Поток"."Размещенная в сети интернет информация о фиксации программно-аппаратным комплексом "Поток" государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, не соответствует действительности", – говорится на сайте ведомства.В МВД призвали представителей СМИ и интернет-сообществ воздержаться от публикации непроверенных сведений.
https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), частичная мобилизация в россии
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Частичная мобилизация в России
МВД опровергло сообщение о поиске машин уклонистов
МВД опровергло сведения о поиске машин уклонистов с помощью комплекса "Поток"