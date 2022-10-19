https://ria.ru/20221019/musor-1825215322.html

Компенсацию за вывоз мусора получили 430 тысяч пенсионеров в МО

Компенсацию за вывоз мусора получили 430 тысяч пенсионеров в МО - РИА Новости, 19.10.2022

Компенсацию за вывоз мусора получили 430 тысяч пенсионеров в МО

Около 430 тысячам пенсионеров назначили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:42

2022-10-19T19:42

2022-10-19T19:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Около 430 тысячам пенсионеров назначили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Размер компенсации зависит от возраста ее получателя. Он варьируется от 30 до 100% от суммы."Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, – 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 и старше – в размере 100%", – пояснила Каклюгина.Выплата является компенсационной, поэтому оплачивать ЖКУ все равно придется в полном объеме. Чтобы получить компенсацию, не нужно подавать заявку, выплата автоматическая.Компенсацию предоставляют в пределах стандарта нормативов жилплощади. Для одиноких пенсионеров это 42 квадратных метра, для семей из двух человек – 21 квадратный метр на каждого, для семей из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)