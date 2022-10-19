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Компенсацию за вывоз мусора получили 430 тысяч пенсионеров в МО
Компенсацию за вывоз мусора получили 430 тысяч пенсионеров в МО - РИА Новости, 19.10.2022
Компенсацию за вывоз мусора получили 430 тысяч пенсионеров в МО
Около 430 тысячам пенсионеров назначили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:42
2022-10-19T19:42
2022-10-19T19:42
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Около 430 тысячам пенсионеров назначили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Размер компенсации зависит от возраста ее получателя. Он варьируется от 30 до 100% от суммы."Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, – 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 и старше – в размере 100%", – пояснила Каклюгина.Выплата является компенсационной, поэтому оплачивать ЖКУ все равно придется в полном объеме. Чтобы получить компенсацию, не нужно подавать заявку, выплата автоматическая.Компенсацию предоставляют в пределах стандарта нормативов жилплощади. Для одиноких пенсионеров это 42 квадратных метра, для семей из двух человек – 21 квадратный метр на каждого, для семей из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Около 430 тысячам пенсионеров назначили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"
.
Размер компенсации зависит от возраста ее получателя. Он варьируется от 30 до 100% от суммы.
"Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, – 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 и старше – в размере 100%", – пояснила Каклюгина.
Выплата является компенсационной, поэтому оплачивать ЖКУ все равно придется в полном объеме. Чтобы получить компенсацию, не нужно подавать заявку, выплата автоматическая.
Компенсацию предоставляют в пределах стандарта нормативов жилплощади. Для одиноких пенсионеров это 42 квадратных метра, для семей из двух человек – 21 квадратный метр на каждого, для семей из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого.