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Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме - РИА Новости, 19.10.2022
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Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме
Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме - РИА Новости, 19.10.2022
Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:24
2022-10-19T13:24
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону."Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - пояснил Бирюков.По его словам, следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов. В их обязанности входит регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверка электротехнического оборудования, систем вентиляции и отопления помещений насосных станций, очистка фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи. Также в зимний период особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды.В настоящее время в столице насчитывается порядка 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество
Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
13:24 19.10.2022
 

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями", - отметил Бирюков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:48
Уличное освещение в Москве перешло на зимний режим работы
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.
"Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - пояснил Бирюков.
По его словам, следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов. В их обязанности входит регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверка электротехнического оборудования, систем вентиляции и отопления помещений насосных станций, очистка фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи. Также в зимний период особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды.
В настоящее время в столице насчитывается порядка 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
 
Петр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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