https://ria.ru/20221019/moskva-1825092109.html

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме - РИА Новости, 19.10.2022

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:24

2022-10-19T13:24

2022-10-19T13:24

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону."Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - пояснил Бирюков.По его словам, следить за фонтанами в зимний период будут около 350 специалистов. В их обязанности входит регулярный осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверка электротехнического оборудования, систем вентиляции и отопления помещений насосных станций, очистка фонтанов и прилегающей территории от снега и наледи. Также в зимний период особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды.В настоящее время в столице насчитывается порядка 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

https://radiosputnik.ria.ru/20221019/osveschenie-1825047057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество