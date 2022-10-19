https://ria.ru/20221019/moldovagaz-1825219376.html

Власти выделят кредит "Молдовгазу" для выплат "Газпрому"

Власти выделят кредит "Молдовгазу" для выплат "Газпрому" - РИА Новости, 19.10.2022

Власти выделят кредит "Молдовгазу" для выплат "Газпрому"

Власти Молдавии выделят кредит "Молдовагазу" под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с "Газпромом" без риска... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:10

2022-10-19T20:10

2022-10-19T20:33

экономика

молдавия

жкх

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Власти Молдавии выделят кредит "Молдовагазу" под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с "Газпромом" без риска прекращения поставок, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит "Молдовагаз" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь", - написал Спыну в Telegram-канале.По его словам, для обеспечения энергетической безопасности и продолжения поставок природного газа было принято решение, что госпредприятие Energocom заключит кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 54 миллионов долларов. Деньги будут выплачены компании 20 октября, вернуть кредит ей придется до 1 мая 2023 года. Гарантией кредита станет полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.

https://ria.ru/20221017/gaz-1824750796.html

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экономика, молдавия, жкх, газпром, молдовагаз