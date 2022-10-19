https://ria.ru/20221019/mobilizovannye-1825150105.html

СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки

СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки - РИА Новости, 19.10.2022

СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки

Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:21

2022-10-19T16:21

2022-10-19T16:21

россия

частичная мобилизация в россии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния здоровья во время военной подготовки.В Совете отметили, что в большинстве военных комиссариатов "отсутствовали медицинские комиссии", а "осмотры граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не проводились"."Это привело к случаям призыва лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья", - говорится в докладе.Как отмечалось на сайте Объясняем.рф, при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия), а если мобилизуемый жалуется на здоровье, военкомат вправе направить его на дополнительное обследование в медучреждение.

https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html

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россия, частичная мобилизация в россии, совет по правам человека при президенте рф (спч)