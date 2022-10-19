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СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки - РИА Новости, 19.10.2022
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СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки - РИА Новости, 19.10.2022
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки
Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:21
2022-10-19T16:21
россия
частичная мобилизация в россии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния здоровья во время военной подготовки.В Совете отметили, что в большинстве военных комиссариатов "отсутствовали медицинские комиссии", а "осмотры граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не проводились"."Это привело к случаям призыва лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья", - говорится в докладе.Как отмечалось на сайте Объясняем.рф, при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия), а если мобилизуемый жалуется на здоровье, военкомат вправе направить его на дополнительное обследование в медучреждение.
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россия, частичная мобилизация в россии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Частичная мобилизация в России, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:21 19.10.2022
 
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки

СПЧ призвал возбудить уголовные дела по фактам гибели мобилизованных во время подготовки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные россияне
Мобилизованные россияне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния здоровья во время военной подготовки.
"Имеется информация о случаях гибели лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в связи с ухудшением здоровья при прохождении боевой подготовки. Необходимо возбудить уголовные дела по каждому подобному случаю, а также законодательно установить обязательность прохождения медицинской комиссии лицами, подлежащими призыву по мобилизации", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".
В Совете отметили, что в большинстве военных комиссариатов "отсутствовали медицинские комиссии", а "осмотры граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не проводились".
"Это привело к случаям призыва лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья", - говорится в докладе.
Как отмечалось на сайте Объясняем.рф, при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия), а если мобилизуемый жалуется на здоровье, военкомат вправе направить его на дополнительное обследование в медучреждение.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:59Специальная военная операция на Украине
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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