https://ria.ru/20221019/mobilizovannye-1825150105.html
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки - РИА Новости, 19.10.2022
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки
Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:21
2022-10-19T16:21
2022-10-19T16:21
россия
частичная мобилизация в россии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния здоровья во время военной подготовки.В Совете отметили, что в большинстве военных комиссариатов "отсутствовали медицинские комиссии", а "осмотры граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не проводились"."Это привело к случаям призыва лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья", - говорится в докладе.Как отмечалось на сайте Объясняем.рф, при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия), а если мобилизуемый жалуется на здоровье, военкомат вправе направить его на дополнительное обследование в медучреждение.
https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html
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россия, частичная мобилизация в россии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Частичная мобилизация в России, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных во время подготовки
СПЧ призвал возбудить уголовные дела по фактам гибели мобилизованных во время подготовки
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Совет по правам человека при президенте РФ считает
необходимым возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных из-за ухудшения состояния здоровья во время военной подготовки.
"Имеется информация о случаях гибели лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в связи с ухудшением здоровья при прохождении боевой подготовки. Необходимо возбудить уголовные дела по каждому подобному случаю, а также законодательно установить обязательность прохождения медицинской комиссии лицами, подлежащими призыву по мобилизации", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".
В Совете отметили, что в большинстве военных комиссариатов "отсутствовали медицинские комиссии", а "осмотры граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не проводились".
"Это привело к случаям призыва лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья", - говорится в докладе.
Как отмечалось на сайте Объясняем.рф, при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия), а если мобилизуемый жалуется на здоровье, военкомат вправе направить его на дополнительное обследование в медучреждение.