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Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин - РИА Новости, 19.10.2022
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:25
2022-10-19T19:01
специальная военная операция на украине
общество
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в военном ведомстве также однозначно подтвердили освобождение от мобилизации для многодетных отцов.Володин рассказал, что военкоматы уже отменили призыв более 9500 российских мужчин, воспитывающих трех и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик."Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", — указал Володин.Спикер уточнил, что "контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен".Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
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общество, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Володин, Госдума РФ
18:25 19.10.2022 (обновлено: 19:01 19.10.2022)
 
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин

Володин сообщил, что более 9500 многодетных отцов отозвали из воинских частей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны", — написал он.

По его словам, в военном ведомстве также однозначно подтвердили освобождение от мобилизации для многодетных отцов.
Володин рассказал, что военкоматы уже отменили призыв более 9500 российских мужчин, воспитывающих трех и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик.
"Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", — указал Володин.
Спикер уточнил, что "контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен".
Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
Путин о выплате денежного довольствия военнослужащим в рамках частичной мобилизации
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Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в РоссииВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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