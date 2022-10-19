18:25 19.10.2022 (обновлено: 19:01 19.10.2022)
Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин
Володин сообщил, что более 9500 многодетных отцов отозвали из воинских частей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны", — написал он.
По его словам, в военном ведомстве также однозначно подтвердили освобождение от мобилизации для многодетных отцов.
Володин рассказал, что военкоматы уже отменили призыв более 9500 российских мужчин, воспитывающих трех и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик.
"Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", — указал Володин.
Спикер уточнил, что "контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен".
Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.