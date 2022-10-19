https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин

Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин - РИА Новости, 19.10.2022

Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил Володин

Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:25

2022-10-19T18:25

2022-10-19T19:01

специальная военная операция на украине

общество

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в военном ведомстве также однозначно подтвердили освобождение от мобилизации для многодетных отцов.Володин рассказал, что военкоматы уже отменили призыв более 9500 российских мужчин, воспитывающих трех и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик."Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", — указал Володин.Спикер уточнил, что "контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен".Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

https://ria.ru/20221019/dovolstvie-1825119091.html

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общество, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии, вячеслав володин, госдума рф