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Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка - РИА Новости, 19.10.2022
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Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка - РИА Новости, 19.10.2022
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка
Семьям мобилизованных из Пермского края предоставят единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:40
2022-10-19T16:40
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий махонин
пермский край
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Семьям мобилизованных из Пермского края предоставят единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Окажем поддержку семьям мобилизованных. Предоставим единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет", - написал Махонин в Telegram.Он уточнил, что для получения выплаты семье необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства."Сейчас важно, чтобы все главы территорий, министерства и ведомства по своим направлениям оказывали всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям", - добавил Махонин.Ранее губернатор сообщил, что мобилизованным регион выплатит по 100 тысяч рублей.
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общество, дмитрий махонин, пермский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Махонин, Пермский край, Частичная мобилизация в России
16:40 19.10.2022
 
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка

Махонин: семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на каждого ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных
Военнослужащие из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Семьям мобилизованных из Пермского края предоставят единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Окажем поддержку семьям мобилизованных. Предоставим единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет", - написал Махонин в Telegram.
Он уточнил, что для получения выплаты семье необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства.
"Сейчас важно, чтобы все главы территорий, министерства и ведомства по своим направлениям оказывали всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям", - добавил Махонин.
Ранее губернатор сообщил, что мобилизованным регион выплатит по 100 тысяч рублей.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДмитрий МахонинПермский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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