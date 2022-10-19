https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825158622.html
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка - РИА Новости, 19.10.2022
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка
Семьям мобилизованных из Пермского края предоставят единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:40
2022-10-19T16:40
2022-10-19T16:40
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий махонин
пермский край
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Семьям мобилизованных из Пермского края предоставят единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Окажем поддержку семьям мобилизованных. Предоставим единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет", - написал Махонин в Telegram.Он уточнил, что для получения выплаты семье необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства."Сейчас важно, чтобы все главы территорий, министерства и ведомства по своим направлениям оказывали всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям", - добавил Махонин.Ранее губернатор сообщил, что мобилизованным регион выплатит по 100 тысяч рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий махонин, пермский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Махонин, Пермский край, Частичная мобилизация в России
Семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на ребенка
Махонин: семьям мобилизованных пермяков выплатят по 15 тысяч рублей на каждого ребенка
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости.
Семьям мобилизованных из Пермского края предоставят единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка, сообщил
губернатор Дмитрий Махонин.
"Окажем поддержку семьям мобилизованных. Предоставим единовременную матпомощь в размере 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет", - написал Махонин в Telegram.
Он уточнил, что для получения выплаты семье необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства.
"Сейчас важно, чтобы все главы территорий, министерства и ведомства по своим направлениям оказывали всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям", - добавил Махонин.
Ранее губернатор сообщил, что мобилизованным регион выплатит по 100 тысяч рублей.