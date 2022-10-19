https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825132558.html
Мобилизованные жители Тюменской области получат по сто тысяч рублей
Мобилизованные жители Тюменской области получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2022
Мобилизованные жители Тюменской области получат по сто тысяч рублей
Жители Тюменской области, призванные на службу по частичной мобилизации, получат из областного бюджета по 100 тысяч рублей, заявил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:41
2022-10-19T15:41
2022-10-19T16:26
александр моор
владимир путин
сергей шойгу
россия
тюменская область
частичная мобилизация в россии
общество
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816563894_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13f7b57b1e9a62a4b8af3f21b81ee375.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Жители Тюменской области, призванные на службу по частичной мобилизации, получат из областного бюджета по 100 тысяч рублей, заявил глава региона Александр Моор."Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.Он добавил, что пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента Владимира Путина. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент РФ, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816563894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d9df8dafe01e6e321f150e30623dcc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, владимир путин, сергей шойгу, россия, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество
Александр Моор, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Тюменская область, Частичная мобилизация в России, Общество, Тюменская область
15:41 19.10.2022 (обновлено: 16:26 19.10.2022)
Мобилизованные жители Тюменской области получат по сто тысяч рублей
Губернатор Моор: мобилизованные жители Тюменской области получат по сто тысяч рублей