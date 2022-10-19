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Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html
Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных
Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Народному фронту, движению "Мы вместе" и волонтёрам поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:09
2022-10-19T15:14
специальная военная операция на украине
общество
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Народному фронту, движению "Мы вместе" и волонтёрам поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных."Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации - детям, родителям, жёнам, близким людям всех наших защитников", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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общество, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
15:09 19.10.2022 (обновлено: 15:14 19.10.2022)
 
Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Путин поручил ОНФ и волонтерам взять под контроль поддержку семей мобилизованных

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Народному фронту, движению "Мы вместе" и волонтёрам поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных.
"Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации - детям, родителям, жёнам, близким людям всех наших защитников", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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