https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html

Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Народному фронту, движению "Мы вместе" и волонтёрам поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:09

2022-10-19T15:09

2022-10-19T15:14

специальная военная операция на украине

общество

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Народному фронту, движению "Мы вместе" и волонтёрам поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных."Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации - детям, родителям, жёнам, близким людям всех наших защитников", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ в среду.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин