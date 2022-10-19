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СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных
СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных
Необходимо установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат мобилизованным, сейчас в ряде регионов есть выплаты, а в некоторых... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:36
2022-10-19T14:37
общество
владимир путин
сергей шойгу
россия
москва
алтайский край
частичная мобилизация в россии
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходимо установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат мобилизованным, сейчас в ряде регионов есть выплаты, а в некоторых отсутствуют вовсе, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ."Представляется необходимым установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат лицам, призванных на военную службу по мобилизации", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".По результатам мониторинга, примерно в половине субъектов России региональные власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии лицам, призванным на военную службу по мобилизации."В Москве была установлена дополнительная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей, единовременные выплаты при ранении или гибели в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в дополнение к федеральным выплатам, были открыты Центр поддержки семей мобилизованных, а также региональная "горячая линия", - сообщили в Совете. При этом "в других регионах" были установлены выплаты в меньшем размере, а "в некоторых регионах – отсутствовали вовсе"."Это приводит к дискриминации граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества", - говорится в документе.Ранее о выплатах мобилизованным в размере 100 тысяч рублей сообщили власти Алтайского края, Владимирской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Дагестана. В ХМАО размер выплат составит 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. В Самарской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей, а единовременная материальная помощь для мобилизованных в Московской области составит 200 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html
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общество, владимир путин, сергей шойгу, россия, москва, алтайский край, частичная мобилизация в россии, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Москва, Алтайский край, Частичная мобилизация в России, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
14:36 19.10.2022 (обновлено: 14:37 19.10.2022)
 
СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных

В СПЧ предложили установить единый размер для всех видов денежных выплат мобилизованным

© РИА Новости / Артем БуденныйМобилизованные прощаются с родственниками
Мобилизованные прощаются с родственниками - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Артем Буденный
Мобилизованные прощаются с родственниками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходимо установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат мобилизованным, сейчас в ряде регионов есть выплаты, а в некоторых отсутствуют вовсе, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ.
"Представляется необходимым установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат лицам, призванных на военную службу по мобилизации", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".
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11 октября, 09:41Инфографика
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
По результатам мониторинга, примерно в половине субъектов России региональные власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии лицам, призванным на военную службу по мобилизации.
Москве была установлена дополнительная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей, единовременные выплаты при ранении или гибели в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в дополнение к федеральным выплатам, были открыты Центр поддержки семей мобилизованных, а также региональная "горячая линия", - сообщили в Совете. При этом "в других регионах" были установлены выплаты в меньшем размере, а "в некоторых регионах – отсутствовали вовсе".
Мобилизованные прощаются с родственниками - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных
"Это приводит к дискриминации граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества", - говорится в документе.
Ранее о выплатах мобилизованным в размере 100 тысяч рублей сообщили власти Алтайского края, Владимирской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Дагестана. В ХМАО размер выплат составит 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. В Самарской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей, а единовременная материальная помощь для мобилизованных в Московской области составит 200 тысяч рублей.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
 
ОбществоВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияМоскваАлтайский крайЧастичная мобилизация в РоссииСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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