https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825110456.html

СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных

СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

СПЧ предложил установить единый размер выплат для мобилизованных

Необходимо установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат мобилизованным, сейчас в ряде регионов есть выплаты, а в некоторых... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:36

2022-10-19T14:36

2022-10-19T14:37

общество

владимир путин

сергей шойгу

россия

москва

алтайский край

частичная мобилизация в россии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходимо установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат мобилизованным, сейчас в ряде регионов есть выплаты, а в некоторых отсутствуют вовсе, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ."Представляется необходимым установить на федеральном уровне единый размер для всех видов денежных выплат лицам, призванных на военную службу по мобилизации", - следует из доклада СПЧ о результатах мониторинга реализации указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".По результатам мониторинга, примерно в половине субъектов России региональные власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии лицам, призванным на военную службу по мобилизации."В Москве была установлена дополнительная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей, единовременные выплаты при ранении или гибели в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в дополнение к федеральным выплатам, были открыты Центр поддержки семей мобилизованных, а также региональная "горячая линия", - сообщили в Совете. При этом "в других регионах" были установлены выплаты в меньшем размере, а "в некоторых регионах – отсутствовали вовсе"."Это приводит к дискриминации граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества", - говорится в документе.Ранее о выплатах мобилизованным в размере 100 тысяч рублей сообщили власти Алтайского края, Владимирской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Дагестана. В ХМАО размер выплат составит 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. В Самарской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей, а единовременная материальная помощь для мобилизованных в Московской области составит 200 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825056245.html

россия

москва

алтайский край

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общество, владимир путин, сергей шойгу, россия, москва, алтайский край, частичная мобилизация в россии, совет по правам человека при президенте рф (спч)