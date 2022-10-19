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Региональную выплату получили 95 процентов липецких мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825105840.html
Региональную выплату получили 95 процентов липецких мобилизованных
Региональную выплату получили 95 процентов липецких мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
Региональную выплату получили 95 процентов липецких мобилизованных
Единовременную региональную выплату в 50 тысяч рублей получили 95% мобилизованных жителей Липецкой области, сообщили в управлении социальной политики Липецкой... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:20
2022-10-19T14:20
специальная военная операция на украине
общество
сергей шойгу
владимир путин
липецкая область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Единовременную региональную выплату в 50 тысяч рублей получили 95% мобилизованных жителей Липецкой области, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области."Единовременную выплату 50 000 рублей получили 95% мобилизованных жителей Липецкой области. Она предоставляется по инициативе губернатора Липецкой области из резервного фонда… После подтверждения военкоматом списков мобилизованных деньги поступают на счёт мобилизованного гражданина. Он может использовать выплату по своему усмотрению – передать деньги родственникам, приобрести необходимые для себя вещи и т.п.", - сообщается в Telegram-канале управления социальной политики Липецкой области.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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общество, сергей шойгу, владимир путин, липецкая область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Липецкая область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
14:20 19.10.2022
 
Региональную выплату получили 95 процентов липецких мобилизованных

Региональную выплату в 50 тысяч рублей получили 95 процентов липецких мобилизованных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Единовременную региональную выплату в 50 тысяч рублей получили 95% мобилизованных жителей Липецкой области, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.
"Единовременную выплату 50 000 рублей получили 95% мобилизованных жителей Липецкой области. Она предоставляется по инициативе губернатора Липецкой области из резервного фонда… После подтверждения военкоматом списков мобилизованных деньги поступают на счёт мобилизованного гражданина. Он может использовать выплату по своему усмотрению – передать деньги родственникам, приобрести необходимые для себя вещи и т.п.", - сообщается в Telegram-канале управления социальной политики Липецкой области.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинЛипецкая областьРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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