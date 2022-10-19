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Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825097378.html
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя - РИА Новости, 19.10.2022
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя
Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:50
2022-10-19T13:50
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
владимир путин
украина
новосибирская область
новосибирский государственный медицинский университет
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют занятия по тактической медицине, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."Личный состав под руководством преподавателей и ординаторов Новосибирского государственного медицинского университета осваивает методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнем противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что после теоретической подготовки мобилизованные военнослужащие в составе групп отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, сердечно-легочную реанимацию на манекене.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, россия, владимир путин, украина, новосибирская область, новосибирский государственный медицинский университет, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Владимир Путин, Украина, Новосибирская область, Новосибирский государственный медицинский университет, Частичная мобилизация в России
13:50 19.10.2022
 
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя

Мобилизованные в Новосибирской области выполняют занятия по тактической медицине

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют занятия по тактической медицине, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Личный состав под руководством преподавателей и ординаторов Новосибирского государственного медицинского университета осваивает методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнем противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после теоретической подготовки мобилизованные военнослужащие в составе групп отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, сердечно-легочную реанимацию на манекене.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияВладимир ПутинУкраинаНовосибирская областьНовосибирский государственный медицинский университетЧастичная мобилизация в России
 
 
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