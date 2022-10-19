https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825097378.html
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя - РИА Новости, 19.10.2022
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя
Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:50
2022-10-19T13:50
2022-10-19T13:50
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
владимир путин
украина
новосибирская область
новосибирский государственный медицинский университет
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823773656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_550a20a64711906ac9a3558e19b9e081.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют занятия по тактической медицине, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."Личный состав под руководством преподавателей и ординаторов Новосибирского государственного медицинского университета осваивает методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнем противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что после теоретической подготовки мобилизованные военнослужащие в составе групп отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, сердечно-легочную реанимацию на манекене.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823773656_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9747e67476696f36ee79028a6bba482e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, владимир путин, украина, новосибирская область, новосибирский государственный медицинский университет, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Владимир Путин, Украина, Новосибирская область, Новосибирский государственный медицинский университет, Частичная мобилизация в России
Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя
Мобилизованные в Новосибирской области выполняют занятия по тактической медицине