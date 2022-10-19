https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825097378.html

Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя

Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя - РИА Новости, 19.10.2022

Мобилизованных в Сибири учат оказывать первую помощь на поле боя

Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:50

2022-10-19T13:50

2022-10-19T13:50

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

владимир путин

украина

новосибирская область

новосибирский государственный медицинский университет

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют занятия по тактической медицине, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."Личный состав под руководством преподавателей и ординаторов Новосибирского государственного медицинского университета осваивает методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнем противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что после теоретической подготовки мобилизованные военнослужащие в составе групп отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, сердечно-легочную реанимацию на манекене.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

новосибирская область

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сергей шойгу, россия, владимир путин, украина, новосибирская область, новосибирский государственный медицинский университет, частичная мобилизация в россии