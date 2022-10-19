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В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов - РИА Новости, 19.10.2022
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В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов
В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов - РИА Новости, 19.10.2022
В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов
Госдума на пленарном заседании в среду обсудит проблему отсрочек по частичной мобилизации для многодетных отцов, Дума проведет закрытое обсуждение по теме,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:46
2022-10-19T12:42
общество
артем метелев (депутат)
андрей картаполов
вячеслав володин
россия
москва
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит проблему отсрочек по частичной мобилизации для многодетных отцов, Дума проведет закрытое обсуждение по теме, сообщил глава комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что норма в отношении отсрочки от частичной мобилизации многодетным отцам уже работает, Минобороны РФ занималось этим вопросом."Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов... Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы. Будет закрытое обсуждение", - сообщил Метелев в Telegram-канале.Как ранее отметила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью семьи, где три ребенка, а не четыре, ведь "в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка".
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общество, артем метелев (депутат), андрей картаполов, вячеслав володин, россия, москва, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Артем Метелев (депутат), Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Россия, Москва, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
11:46 19.10.2022 (обновлено: 12:42 19.10.2022)
 
В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов

Депутат Метелев: ГД обсудит проблему мобилизационных отсрочек для многодетных отцов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду обсудит проблему отсрочек по частичной мобилизации для многодетных отцов, Дума проведет закрытое обсуждение по теме, сообщил глава комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.
Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что норма в отношении отсрочки от частичной мобилизации многодетным отцам уже работает, Минобороны РФ занималось этим вопросом.
"Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов... Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы. Будет закрытое обсуждение", - сообщил Метелев в Telegram-канале.
Как ранее отметила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью семьи, где три ребенка, а не четыре, ведь "в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка".
 
ОбществоАртем Метелев (депутат)Андрей КартаполовВячеслав ВолодинРоссияМоскваГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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