https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825056245.html
Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных
Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных
Российские профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных в России, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:17
2022-10-19T11:17
2022-10-19T11:17
общество
александр шершуков
сергей шойгу
владимир путин
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных в России, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков."Нет, такие сведения к нам не поступали", - сказал Шершуков.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда, с 21 сентября на их горячую линию поступили 250 звонков по вопросам мобилизации. Основная их масса связана с необходимостью в разъяснении соблюдения трудовых прав мобилизованных."В единичных случаях работники сообщают о возможном нарушении трудовых прав. Такие обращения отрабатываются инспекциями труда в течение суток с применением необходимых мер, направленных на восстановление прав граждан", - уточнили в Роструде, напомнив, что получить консультацию можно на круглосуточной горячей линии Роструда 8-800-707-88-41.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, и в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html
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общество, александр шершуков, сергей шойгу, владимир путин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Александр Шершуков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федерация независимых профсоюзов России
Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных
Профсоюзы заявили, что не получали обращении о нарушении трудовых прав мобилизованных