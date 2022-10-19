https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825056245.html

Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных

Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

Профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных

Российские профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных в России, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:17

2022-10-19T11:17

2022-10-19T11:17

общество

александр шершуков

сергей шойгу

владимир путин

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федерация независимых профсоюзов россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824875134_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ec60284492728d8ab73ce027dc48a939.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские профсоюзы не получали обращений о нарушении трудовых прав мобилизованных в России, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков."Нет, такие сведения к нам не поступали", - сказал Шершуков.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда, с 21 сентября на их горячую линию поступили 250 звонков по вопросам мобилизации. Основная их масса связана с необходимостью в разъяснении соблюдения трудовых прав мобилизованных."В единичных случаях работники сообщают о возможном нарушении трудовых прав. Такие обращения отрабатываются инспекциями труда в течение суток с применением необходимых мер, направленных на восстановление прав граждан", - уточнили в Роструде, напомнив, что получить консультацию можно на круглосуточной горячей линии Роструда 8-800-707-88-41.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщал, что 222 тысячи граждан уже мобилизованы, и в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр шершуков, сергей шойгу, владимир путин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федерация независимых профсоюзов россии