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Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные - РИА Новости, 19.10.2022
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https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825048998.html
Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные
Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные - РИА Новости, 19.10.2022
Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что мобилизованные жители региона получают от Минобороны всю необходимую экипировку, а от области -... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:52
2022-10-19T10:52
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
омская область
александр бурков
безопасность
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что мобилизованные жители региона получают от Минобороны всю необходимую экипировку, а от области - дополнительный комплект обмундирования."Перед отправкой в воинские части ребята получают полную экипировку. Минобороны предоставляет каждому бойцу всесезонный комплект базового обмундирования, комплект одежды для проведения учебных занятий, армейский вещмешок, шапку-балаклаву, перчатки, зимнюю шапку, кепку, теплые носки, утепленное влагоотводящее белье, тельняшки зимнего и летнего образца, индивидуальные аптечки", - написал Бурков в своем Telegram-канале.Мобилизованных обеспечивают шанцевыми инструментами, в том числе саперными лопатами. Оружие они получают в зависимости от военно-учетной специальности. Их обеспечивают шлемами и бронежилетами. В дорогу выдают сухпайки из расчета на несколько дней."По моему поручению ребятам выдают дополнительный комплект обмундирования. Мы постарались учесть все их пожелания, которые они озвучили на нашей последней встрече в военно-полевом лагере. Так, в комплект входят утепленные сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками к нему, термобелье, 5 пар теплых носков", - пояснил губернатор.Также бойцам выдают набор медикаментов.Бурков отметил огромную роль волонтеров и неравнодушных омичей в оказании помощи мобилизованным.
https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html
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частичная мобилизация в россии, омская область, александр бурков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Омская область, Александр Бурков, Безопасность
10:52 19.10.2022
 
Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные

Омский губернатор Бурков: мобилизованные получают от области допкомплект обмундирования

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что мобилизованные жители региона получают от Минобороны всю необходимую экипировку, а от области - дополнительный комплект обмундирования.
"Перед отправкой в воинские части ребята получают полную экипировку. Минобороны предоставляет каждому бойцу всесезонный комплект базового обмундирования, комплект одежды для проведения учебных занятий, армейский вещмешок, шапку-балаклаву, перчатки, зимнюю шапку, кепку, теплые носки, утепленное влагоотводящее белье, тельняшки зимнего и летнего образца, индивидуальные аптечки", - написал Бурков в своем Telegram-канале.
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Мобилизованных обеспечивают шанцевыми инструментами, в том числе саперными лопатами. Оружие они получают в зависимости от военно-учетной специальности. Их обеспечивают шлемами и бронежилетами. В дорогу выдают сухпайки из расчета на несколько дней.
"По моему поручению ребятам выдают дополнительный комплект обмундирования. Мы постарались учесть все их пожелания, которые они озвучили на нашей последней встрече в военно-полевом лагере. Так, в комплект входят утепленные сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками к нему, термобелье, 5 пар теплых носков", - пояснил губернатор.
Также бойцам выдают набор медикаментов.
Бурков отметил огромную роль волонтеров и неравнодушных омичей в оказании помощи мобилизованным.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииОмская областьАлександр БурковБезопасность
 
 
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