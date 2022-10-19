https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825048998.html

Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные

Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные - РИА Новости, 19.10.2022

Омский губернатор рассказал, какую экипировку получают мобилизованные

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что мобилизованные жители региона получают от Минобороны всю необходимую экипировку, а от области -... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:52

2022-10-19T10:52

2022-10-19T10:52

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

омская область

александр бурков

безопасность

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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что мобилизованные жители региона получают от Минобороны всю необходимую экипировку, а от области - дополнительный комплект обмундирования."Перед отправкой в воинские части ребята получают полную экипировку. Минобороны предоставляет каждому бойцу всесезонный комплект базового обмундирования, комплект одежды для проведения учебных занятий, армейский вещмешок, шапку-балаклаву, перчатки, зимнюю шапку, кепку, теплые носки, утепленное влагоотводящее белье, тельняшки зимнего и летнего образца, индивидуальные аптечки", - написал Бурков в своем Telegram-канале.Мобилизованных обеспечивают шанцевыми инструментами, в том числе саперными лопатами. Оружие они получают в зависимости от военно-учетной специальности. Их обеспечивают шлемами и бронежилетами. В дорогу выдают сухпайки из расчета на несколько дней."По моему поручению ребятам выдают дополнительный комплект обмундирования. Мы постарались учесть все их пожелания, которые они озвучили на нашей последней встрече в военно-полевом лагере. Так, в комплект входят утепленные сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками к нему, термобелье, 5 пар теплых носков", - пояснил губернатор.Также бойцам выдают набор медикаментов.Бурков отметил огромную роль волонтеров и неравнодушных омичей в оказании помощи мобилизованным.

https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

частичная мобилизация в россии, омская область, александр бурков, безопасность